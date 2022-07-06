iPhone isteyenler şimdi almayacaksanız ne zaman alacaksınız! iPhone 12 pro 5 bin TL indirim yaptı! İşte yeni liste

Kalitesi ve sunduğu üstün özelliklerle milyonlarca insanın severek kullandığı Apple markasının ürünleri sık sık indirime girmektedir. En son iki ay önce İphone 12 modelinin satışlarında büyük bir indirime giden marka Türkiye de ki kullanıcılarının yüzünü güldürmüştü. Ülkemizde Apple markasının ürünleri pahalı olduğundan dolayı birçok kişi bu telefona kolayca erişememektedir. Bu nedenle telefonlarını daha üst modellerle değiştirmek için sunulacak yeni fırsatları beklemektedir. Yapılan indirimin üzerinden 2 ay geçtiğinden dolayı Apple severler şu an firmanın yeni bir indirim yapmasını heyecanla beklemektedir. Her ne kadar firma son zamanlarda dolar kurunu güncellemiş olsa da bu durum yeni bir indirimin gelmesine engel değil.

Avantajları Kaçırmayın

Apple markasının sunduğu avantajların yanında bazen GSM firmaları da marka ile anlaşıp müşterilerine telefonları oldukça uygun fiyatlarla verir. Kimi operatörler çok daha uzun taksitlerle kullanıcılarına alım kolaylığı tanırken kimi operatörlerde büyük indirimler sunmaktadır. Ayrıca eski telefonunu getir yenisini götür gibi çeşitli imkanlarda bulunmaktadır. Genelde bu tarz indirimler kısa süreli olarak sunulduğundan dolayı tavsiyemiz firmalardan gelecek olan bildirimleri kapatmamanızdır. Böylece bir indirim olduğundan kısa mesajla bilgisini alırsınız. İphone markası müşterilerine oldukça değer vermektedir. Aldığınız telefon uzun yıllar güncelleme alacak ve sorunsuz bir şekilde uzun yıllar kullanabileceksiniz.

İphone 12 Özellikleri

Üst düzey özelliklere sahip olan İphone telefonlarda A14 çip kullanılmaktadır. Bu çip dünyanın en hızlı çipleri arasında yer almaktadır. Modelin hafızası da ihtiyaca yönelik olarak 128 GB kadar çıkabilmektedir. Cihazın kamerası ise oldukça kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmek için idealdir. 4K çözünürlükte video çekebilen kamera düşük ışıklarda bile oldukça iyi performans verebilmektedir. Video çekerken 120 ya da 240 FPS gibi yüksek hızlara çıkabilen telefonun pek çok ihtiyacı karşılayabilecek yeterliliktedir. Bu kadar özelliğinin yanında İphone telefonların görünümleri de oldukça ilgi çekicidir. Kusursuz bir görünüme sahip olan telefonun düz kenarlı tasarımı sade ama oldukça şıktır.