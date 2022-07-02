İphone 13, 13 mini, 13 pro ve 13 pro max modellerinde dev indirim! 11 bin lira az ödeyeceksiniz!

11 bin lira az ödeyeceksiniz… İphone 13, 13 mini, 13 pro ve 13 pro max modellerinde dev indirim… Türkiye’de en fazla müşteri kitlesine sahip akıllı cep telefonları İPhone model cihazlardır. Özellikle son yıllarda bu telefonlara olan ilgi oldukça artmış durumdadır. Ancak yüksek fiyatlar nedeniyle birçok kişi bu modellere sahip olamamaktadır. 2022 yılı itibari ile en pahalı cep telefonu markası olan İPhone, geçtiğimiz günlerde bazı modellerde indirimler yapılacağını duyurdu. Bu haber akıllı cep telefonu alacak kişileri oldukça sevindirdi. İndirim yapılacak olan modeller ise genel olarak şu şekildedir. İPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max modellerdir. Bu kadar büyük bir indirim olması sebebiyle İPhone sahibi olmak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmaması tavsiye ediliyor.

İPhone İndirim Miktarı Ne Kadar?

Yapılan resmi açıklamaya göre 13 modellerinin tamamında yüzde 30’a varan indirimler yapılacak. İPhone’un resmi sitesinden yapılan açıklamada indirimlerin süresi için ise bilgi verilmedi. Ancak yetkilileri görüşlerine göre indirimlerin yıl sonuna kadar devam edeceği düşünülmektedir. İndirimlerin başlaması ile birlikte İPhone 13 modellerinin tamamına eski fiyatta göre toplamda 10 bin lira az para verilecek.

İndirim Sonrası İPhone Fiyatları

İndirim sonrasında ki İPhone 13 modelleri arasında en uygun fiyat 13 mini modeline ait olacak. Öte yandan 13 mini ile 13 modeli arasında da çok fazla fiyat farkı olmamaktadır. Ancak bu iki modelle kıyasla İPhone 13 Pro Max modelinin fiyatları yine oldukça pahalı olmaktadır. Modeller arasında en sevilen ve en çok tercih edilen ise 13 Pro Max modelidir. Bu modelin diğerlerinden en önemli farkı ise kamerasının daha yüksek çözünürlüğe sahip olmasıdır.

İPhone 13 Pro Max Özellikleri

Bu cep telefonlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi hafızasıdır. 256 GB hafızaya sahip olup 6,7 inç ekran boyutlarına sahiptir. Öte yandan 6 GB ram özelliği bulunmaktadır. Kamera çözünürlüğü ise 12 MP + 12 MP’dir. Son olarak ise batarya kapasitesi 4250 mAh. Modelleri tamamı resmi bayilerde 2 yıl garanti ile satışa sunulmaktadır.