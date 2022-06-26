iPhone 12 ve 13’e dev indirim geldi! Alamam diye kara kara düşünmeyin… Son zamanların gözde telefon modelleri arasında yer alan iPhone 12 ve 13, çok sayıda kullanıcının beğenisini kazanıyor. Yeni fiyatlarıyla kullanıcının karşısına çıkan bu iki model, yakın zamanın en ilgi çekici modelleri arasında yer alıyor. iPhone 12 hem de iPhone 13 kullanıcısının beğenisini çekeceğe benziyor. Bir de bu iki model üzerinde son zamanlarda önemli bir indirimin de gündeme geldiği ifade ediliyor. Özellikle Turkcell Pasaj uygulaması önemli indirimlere imza atıyor. Peki, Turkcell Pasaj uygulaması fırsatlarında neler var? İşte bu soruya yönelik olarak merak edilen detayların tamamı!

Turkcell Pasaj Fırsatlarında Neler Var?

Bilindiği üzere Turkcell Pasaj online satış noktasında alternatif fırsatları sunabilen bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Elbette ki bu durum iPhone modelleri için de geçerliliğini koruyor! Bilindiği üzere iPhone 13 piyasaya çıktığı ilk andan itibaren gündeme oturmayı başaran bir model olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu ürünün son zamanlarda farklı fiyat seçenekleri halinde karşımıza çıktığı da biliniyor. Bu notada iPhone 6.1 inç büyüklüğündeki ürün özellikleri ve OLED Panel özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi de başardı.

iPhone 13, 460 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir ürün olarak yüksek bir çözünürlük sürmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca bu yeni modelin uzun süreli şarj dayanımına sahip olması önemli bir özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu özelliklerine baktığımızda bu yeni ürünün kullanıcısına çok sayıda önemli kazanımları sunduğunu rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Tam da bu notada devreye Turkcell Pasaj uygulamasının indirimli fırsatları karşımıza çıkıyor!

iPhone 13’ün Kullanım Özelliklerinde Neler Var?

Yeni nesil teknolojilerle desteklenen iPhone 13, çizilmeye dirençli olan camıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Harika bir tasarım özelliğine sahip olan bu ürün aynı zamanda pratik bir kullanım özelliğiyle de ilgi çekiyor. Çerçevesiz tasarım özelliğiyle hayranlık uyandıran bir tasarıma sahip olan bu model, dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilgi toplamayı başarıyor. Tam da bu noktada iPhone 13 serisinin son zamanlarda adından sıklıkla söz ettirmeyi başarmaktadır.