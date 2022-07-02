İndirim dur durak bilmiyor! Benzin, dizel ve LPG’ye yeni indirim! İşte Shell, Total, Opet, PO, BP fiyat listesi… Benzin, dizel ve LPG fiyatlarında indirimler ardı ardına geliyor. Dünyada brent petrol fiyatlarının oldukça düşmesinden sonra indirimler akaryakıta yansımaya başladı. Zam haberleri sonrası iyice çileden çıkan vatandaşlara yapılan bu indirimler bir nebze olsun moral oldu.

Yapılan indirimler benzin ve LPG’ye geldi

Benzine 2 lira 13 kuruş indirim yapıldı. LPG’ye ise 1 lira 71 kuruş indirim yapıldı. Bu indirim ile birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 25.17’ye, Ankara ve İzmir’de ise 25.29 TL’ye kadar düştü. LPG litre fiyatı ise İstanbul’da 10.69 TL’ye, Ankara’da 10.66 TL’ye, İzmir’de ise 10.56 TL’ye düştü

BP güncel akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 25.19 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 25.18 TL

Ankara: 25.31 TL

İzmir: 25.30 TL

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 10.33 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 10.67 TL

Ankara: 10.57 TL

İzmir: 10.31 TL

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 26.66 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 26.64 TL

Ankara: 26.74 TL

İzmir: 26.77 TL

Petrol Ofisi güncel akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 25.19 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 25.18 TL

Ankara: 25.3 TL

İzmir: 25.3 TL

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 10.49 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 10.72 TL

Ankara: 10.74 TL

İzmir: 10.43 TL

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 26.68 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 26.66 TL

Ankara: 26.77 TL

İzmir: 26.79 TL

Total güncel akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 25.18 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 25.17 TL

Ankara: 25.28 TL

İzmir: 25.29 TL

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 10.28 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 10.54 TL

Ankara: 10.61 TL

İzmir: 10.34 TL

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 26.66 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 26.64 TL

Ankara: 26.75 TL

İzmir: 26.77 TL

Opet güncel akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 25.21 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 25.2 TL

Ankara: 25.32 TL

İzmir: 25.32 TL

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 26.71 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 26.69 TL

Ankara: 26.8 TL

İzmir: 26.81 TL

Shell güncel akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 25.18 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 25.17 TL

Ankara: 25.30 TL

İzmir: 25.29 TL

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 10.65 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 10.65 TL

Ankara: 10.62 TL

İzmir: 10.52 TL

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 26.71 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 26.69 TL

Ankara: 26.74 TL

İzmir: 26.76 TL

Editörün notu: Haberimizde yer alan fiyat listesi Shell, Total, Opet, PO, BP resmi internet sitesinden alınmıştır