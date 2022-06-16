İnci Hekimoğlu Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? Neden Tutuklandı? Ne Mezunu?
İnci Hekimoğlu kimdir? İnci Hekimoğlu nereli? İnci Hekimoğlu kaç yaşında? İnci Hekimoğlu ne mezunu?
Gözaltına alınan İnci Hekimoğlu kimdir? İnci Hekimoğlu neden gözaltına alındı?
Gazeteci yazar İnci Hekimoğlu bu sabah İzmir’de saat 06.00 sularından evinden gözaltına alındı. Peki İnci Hekimoğlu neden gözaltına alındı? İnci Hekimoğlu kimdir?
İnci Hekimoğlu terör örgütü propagandası nedeniyle gözaltına alındı. Peki ama İnci Hekimoğlu kimdir?
İnci Hekimoğlu kimdir? İnci Hekimoğlu kaç yaşında? İnci Hekimoğlu nereli?
İnci Hekimoğlu Kimdir?
İnci Hekimoğlu Birgün gazetesinin bir süre haber müdürlüğü yapmıştır.
İnci Hekimoğlu’nun Vatan Yahut Susurluk: Siyasi Cinayetler adında kitabı vardır.
Baki Koşar’ın anısına yayımlanan Dicle’nin Gözyaşları adlı kitaba yazısıyla destek olmuştur.
Yazıları artigercek.com, otekileringundemi.org gibi sitelerde yayımlanmaktadır.