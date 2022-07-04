İlhan Şen’in Sevgilisi Pınar Gülkapan Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? Ünlü Mü?
Fox Tv’nin geçtiğimiz sene yaz dizisi Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü Burcu Özberk ile paylaşan İlhan Şen sevgilisiyle görüntülendi.
Peki İlhan Şen’in yeni sevgilisi Pınar Gülkapan kimdir? Pınar Gülkapan nereli? Pınar Gülkapan kaç yaşında? Pınar Gülkapan oyuncu mu?
İlhan Şen sevgilisi Pınar Gülkapan ile el ele Özcan Deniz konserinde görüntülendi.
Özcan Deniz konserine gelen çift kameralar önünde poz verdi.
Aşk Mantık İntikam dizisi sonrası ara verenden ATV ekranlarında yayınlanan Sevmek Zamanı isimli dizide yer alan İlhan Şen yeni sevgilisiyle Özcan Deniz’e dinlemeye gitti.
Aşk Mantık İntikam dizisinin Ozan’ı İlhan Şen sevgilisi Pınar Gülkapan ile el ele Özcan Deniz konserine geldi.
Pınar Gülkapan Kimdir?
Siccin 5 adlı yapımda yer alan Pınar Gülkapan İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyunculuğa başladı.
FİLM VE DİZİLERİ 2021
Ex Aşkım
Sol Yanım
Siccin 5
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