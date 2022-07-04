İlhan Şen Eski Partneri Burcu Özberk’e Yazılan Çirkin Yorumlara Daha Fazla Dayanamadı!

Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Sevmek Zamanı adlı dizide Deniz Işın ile partner olan İlhan Şen yapılan yorumlara daha fazla dayanamadı.

Fox Tv’de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Burcu Özberk ile partnerlik yapan İlhan Şen ara vermeden ATV ekranlarında yeni bir diziye başlamıştı.

İlhan Şen ile Burcu Özberk birbirlerine çok yakıştırılmıştı ve kısa sürede shipçi denilen fanların benimsediği bir çift olmuşlardı.

İlhan Şen daha sonra dizinin bitmesiyle ATV’de yayınlanan Sevmek Zamanı adlı dizide Deniz Işın ile partner olmuştu. Ancak oldukça durağan olan dizi kötü reytingler alarak başlamıştı. Dizide Deniz Işın ile İlhan Şen partnerliği de eski diziden sonra hemen başlaması nedeniyle pek benimsenemedi.

Daha eski fanlar da unutmamışken ship fanboy terörü başlamıştı. Deniz Işın’ın gönderilerinin altına zaman zaman bazı fanlar kötü yorumlar atmış Deniz Işın’da aradan seçip sadece Burcu Özberk fanlarına cevap yazınca olay kan davasına dönüşmüştü.

Deniz Işın fanları da Burcu Özberk için çirkin ifadelerle hakarete varan tweetler atmaya başlamıştı. Bunun üzerine İlhan Şen’de Twitter’dan bir flood yazdı.

İlhan Şen fanlarına seslenerek “Beni böyle hastalıklı sevecekseniz sevmeyin ve yıllarca rol aldığım kadın partnerlerime çirkin ifadeler kullanmayın” diyerek tepki gösterdi.

İlhan Şen’in bu tweetine Burcu Özberk eski partneri İlhan Şen’e “Canımın içi güzel kalbinden öperim. Birileri bana sallamış sanırım.. Böyle şeylere alışmak ne garip değil mi? Ben artık görmüyorum.. teşekkürler İlhanım” diye yanıt verdi.