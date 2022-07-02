İki kuzeniyle cinsel ilişkiye girmiş! Sonrasında ise… Esra Ezmeci’ye gelen itiraf şoke etti! Yok artık dedirtti… Sosyal medyadaki fenomen psikologlardan olan Esra Ezmeci, takipçilerinin ona olan itirafları ile sürekli gündem oluyor. Karşımıza Fulya İle Umudun olsun programıyla çıkan Esra Ezmeci yakın zamanda bu programdan ayrıldığını duyurmuştu. Bu ayrılık programın sıkı takipçilerini oldukça üzmüştü. Esra Ezmeci ise Instagram hesabından ona yapılan itirafları paylaşarak çözüm önerilerini sunuyor. Ezmeci’ye oldukça tuhaf itiraflar gelse de son zamanlarda gelen bir itiraf adeta gündemi salladı. Bu itirafı okuyanlar ise şok oldu ve itirafın sahibine çok sert tepkiler geldi. Esra Ezmeci’nin de bu itirafa verdiği cevap oldukça ilgi çekti.

İtirafın Böylesi! Gündem Adeta Sallandı!

Ünlü psikologa gelen itiraf ise şöyleydi. ‘’ İki kuzenim ile birlikte oldum. Çok pişmanım eşleriyle de aram iyi kendimi affedemiyorum.’’ İki kuzeni ile birlikte olduğunu iddia eden bu kişi çok kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Üstelik eşleri ile de arasının iyi olduğunu belirtmesi üzerine insanlar adeta çığırından çıktı. Bu itirafı gören insanlar ahlaksız, edepsiz gibi yorumlarda bulundu. İnsanları şoke eden bu itirafı kimin yazdığı bilinmese de yine de oldukça büyük tepki topladı. Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye ara sıra bu tarz itiraflar geliyor. Ancak bu yapılan itiraf kendisine gelen itiraflardan en büyüklerinden biri oldu. İtirafın sahibi belli olmasa da okuyanlar bu kişiye çok büyük tepki gösterdi. Esra Ezmeci takipçisinin yaptığı itirafa cevap olarak ona ders olabilecek bir açıklama yaptı. Bu açıklamasıyla takipçileri tarafından takdir edilen Esra Ezmeci bu tarz itiraflara ve onlara vereceği cevaplara devam edeceğe benziyor.

Bu İtirafa Esra Ezmeci’nin Verdiği Cevap İse Takdir Topladı

Kendisine gelen itiraf gündem olmasına ve tepki toplamasına rağmen ünlü psikolog bu duruma profesyonel yaklaştı. Bu yaklaşımı ile insanların takdirini kazanan Esra Ezmeci takipçisine cevabı şu oldu:‘’Geçmişte yaşadıklarınızdan öğrendiklerinize odaklanmak, pişmanlık duymaktan çok daha geliştirici ve öğreticidir.’’ Yaşadığının geçmişte kaldığını bilmek ve bunun bir hata olduğunu kabullenmesinin iyi bir şey olduğunu vurguladı. Bu sayede yaptığından ders çıkararak bir şey öğrendiğini söyleyerek takipçilerinin takdirini kazandı.