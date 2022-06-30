İkamet şartsız Zabıta ile kamuya lise, önlisans ve lisans binlerce memur alımı başvuru şartları açıklandı… Kamuya ve yerel yönetimlere personel alımları tam gaz devam ediyor. Kamuilan.sbb.gov.tr sitesi üzerinden ve İŞKUR tarafından binlerce kişi alınacak. İlk olarak zabıta alımı yapılacak. İstanbul’da Güngören Belediyesi bünyesine 20 zabıta memuru alınacak. Başvurular 2020 KPSS ile yapılacak.

Zabıta Olmak İçin Başvuru Nasıl Yapılacak?

Zabıta olmak isteyen adaylar istenilen belgelerle birlikte 29/06/2022 – 01/07/2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09:00-16:30) Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki Güngören Belediye Başkanlığı) şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuru yapabilecektir.

Zabıta Olmak İçin Genel Şartlar Açıklandı

Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum olmamak Belirtilen suçlardan mahkum olmamak Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyece yapılacaktır. (Boy ve kilo tespitleri başvuru evrakları alınmadan önce yapılacaktır.) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Kamu Kurumlarına Binlerce Memur Alınıyor!

Açıklanan kılavuza göre, Devlet Demiryolları, Toprak Mahsulleri Ofisi, Kamu Üniversiteleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye Taş Kömürü Genel Kurumu, Bakanlıklar ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşa lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek.

Adaylar başvurularını 30 Haziran – 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapabilecekler. Tercihlerini sistem üzerinden kaydeden adaylar, kılavuzda belirti edilen banka hesaplarına 30 TL tercih ücreti yatırmaları gerekmektedir.

İşte Kamu Kurumlarına Memur Alımı İlanları

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 18 Temmuz – 27 Temmuz)

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI

50 MESLEK PERSONEL YARDIMCISI ALACAK ( 16 Haziran – 30 Haziran)

ÇÜNGÜŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALACAK ( 27 Temmuz – 29 Temmuz)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

650 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 21 Haziran – 30 Haziran)

NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8 MEMUR ALACAK ( 8 Ağustos – 12 Ağustos)

OSMANCIK (ÇORUM) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İPTAL İLANI ( 24 Haziran – 4 Temmuz)

DİKMEN (SİNOP) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK ( 3 Ağustos – 5 Ağustos)

ALTINOVA (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4 MEMUR ALACAK ( 1 Ağustos – 3 Ağustos)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

124 MEMUR ALACAK ( 28 Temmuz – 2 Ağustos)

KADIKÖY (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25 MEMUR ALACAK ( 2 Ağustos – 5 Ağustos)

TİLLO (SİİRT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5 MEMUR ALACAK ( 25 Temmuz – 27 Temmuz)

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Editörün notu: Haberimizde yer alan ilanlar Kamuilan.sbb.gov.tr sitesi üzerinden alınmıştır.