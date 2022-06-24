İçimizdeki Ateş İzlendi Mi? Reytinglerde Kaçıncı Oldu? 23 Haziran 2022 Reyting Sonuçları!

ATV’nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Peki İçimizdeki Ateş diziis reytinglerde kaçıncı oldu?

Başrollerinde Atakan Hoşgören, İpek Filiz Yazıcı, Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu ve Hazım Körmükçü gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi İçimizdeki Ateş ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Peki yeni dizi İçimizdeki Ateş tuttu diyebilir miyiz? İçimizdeki Ateş dizisi izlendi mi? Bu sene yaz dizileri romantik komediden uzak olarak yer aldı. Tek tük olan içimizi açan romantik komedi yaz dizileri bu sene maalesef reyting canavarına ve kanalların hırsına yenildi.

Peki yeni dizi İçimizdeki Ateş ilk bölümü ile reytinglerde ne yaptı?

İçimizdeki Ateş dizisi reytinglerde kaçıncı oldu? Dün akşam 23 Haziran 2022 reyting sonuçları hangi dizi izlendi?

ATV’nin yeni dizisi ilk bölümüyle ekranlarda rakibi de olmamasına rağmen iç açıcı oranlar alamadı diyebiliriz.

İşte dün akşamın reyting sonuçları;

TOTAL İLK 10

SURVIVOR ALL STAR

MUGE ANLI ILE TATLI SERT

FOX ANA HABER

ESRA EROL’DA

ORUMCEK ADAM

GULDUR GULDUR

ICIMIZDEKI ATES

SHOW ANA HABER

ATV GUN ORTASI

ATV ANA HABER

AB İLK 10

SURVIVOR ALL STAR

FOX ANA HABER

MUGE ANLI ILE TATLI SERT

GULDUR GULDUR SHOW (TKR)

ORUMCEK ADAM

ESRA EROL’DA

BALKAN NINNISI (TKR)

ICIMIZDEKI ATES

CELAL ILE CEREN

SURVIVOR EKSTRA