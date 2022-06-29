Hyundai’den dev müjde! 7.000 TL indirim, 50.000 TL destek! Şimdi al 180 gün sonra öde! Almayan bin pişman olur

Hyundai’den dev müjde! 7.000 TL indirim, 50.000 TL destek! Şimdi al 180 gün sonra öde! Almayan bin pişman olur… Hyundai’den herkesi otomobil sahibi yapacak olan kampanyaya start verilmiş durumda. Araba almak isteyenler şimdi otomobilini alıyor. 180 gün sonra ödemeye başlıyor. Hyundai i10 modellerinde bomba kampanya devam ediyor. Bu anlamda 6 ay ertelemeli %2.09, 3 ay ertelemeli %1.89’dan başlayan faiz oranlı kredi desteği vatandaşlara sunuluyor. 2022 model Hyundai i20 modellerinde 7.000 TL indirim var. Bu anlamda isteyen 50.000 TL’ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği de alıyor.

Haziran ayının bitmesine 2 gün kala Hyundai Elentra model otomobillerde kampanyanın dibi görüldü.

6 ay ertelemeli %2.09 ya da 3 ay ertelemeli %1.89’dan başlayan faiz oranlı kredi veriliyor. Hyundai Elentra modelleri 524.505 TL başlangıç fiyatı ile sahibini buluyor.

Hyundai Bayonlar ise tipi ile oldukça ilgi çeken otomobiller arasında yer alıyor. 6 ay ertelemeli %2.09 ya da 3 ay ertelemeli %1.89’dan başlayan faiz oranlı krediden faydalanabiliyorsunuz. 2022 Hyundai Bayon’a 437.000 TL’den başlayan fiyatı ile oldukça cazip.

Hyundai Kona’da ise 50.000 TL’ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanı müjdesi verildi. Yeni TUCSON modellerinde de %2.09 faiz oranından başlayan 6 ay ertelemeli ya da %1.89 faiz oranından başlayan 3 ay ertelemeli krediden yararlanıyorsunuz.

Hyundai i10, i20, Bayon, Kona ve Elentra modellerinin en ucuz araçlarını derledik

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump 315.000 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump 372.000 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel 437.000 TL

Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style DCT 590.000 TL

Hyundai Elentra 1.6MPI 6 İleri Style 524.500 TL

Hyundai Yeni TUCSON 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort DCT 745.381 TL

Editörün notu: Haberimizde yer alan fiyat listesi markanın kendi internet sitesinden alınmıştır.