Hollanda’dan Getirdi, Yozgat’ta Don Vurdu

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yıllardır şakayık çiçeği üreten gurbetçi çiftçi Bülent Höke, mart ayı sonunda yaşanan don olayıyla büyük kayıp yaşadı. Hollanda’dan getirilen özel tohumlarla kurduğu üretim alanının yarısı zarar gördü.

Hollanda’dan Yozgat’a Uzanan Çiçekli Bir Yolculuk

2012 yılında Hollanda’dan memleketi Yozgat’a dönen Bülent Höke, Sarıkaya’nın Toprakpınar köyünde 8 dönümlük arazide şakayık üretimine başladı. Türkiye’de nadir yetiştirilen bu değerli süs bitkisini İstanbul, Ankara, Antalya, Bodrum ve Trabzon gibi büyük şehirlere gönderen Höke, hem memleketine yatırım yaptı hem de çiçekçilikte örnek bir girişimci oldu.

Don, Emekleri Bir Gecede Silip Süpürdü

Mart ayının başında sıcak giden hava, şakayıkların tomurcuk vermesine neden oldu. Ancak ay sonunda yaşanan ani soğuk hava dalgası, bitkilere ağır darbe vurdu. O dönemde yurt dışında bulunan Bülent Höke, don olayı sırasında müdahale edemedi. Döndüğünde ise 4 dönümlük alanın tamamen yandığını, geri kalan alanda da verim kaybı ve hastalık gözlemlediğini belirtti.“Bitkilerde sararma başladı. Hastalıklar çıktı. Kendi imkânımla ilaç ve gübre denedim ama çare olmadı,” diyen Höke, ürünlerinin çoğunun pazar değeri taşıyamayacak hale geldiğini ifade etti.

Yozgat’ta Başlayan Bir Üretim, Türkiye’ye Yayılıyor

Höke’nin 2012’de başlattığı şakayık üretimi zamanla örnek oldu. Bugün Türkiye genelinde 10-15 üretici daha aynı işe girişmiş durumda. Ancak iklim koşullarının sert geçmesi, bu hassas çiçeği tehdit ediyor.

“Karaman’daki bir arkadaşım da aynı şekilde don olayından etkilendi. Onda da sararma ve yanma var,” diyen Höke, bu durumun bölgesel değil, yaygın bir tarımsal risk olduğunu vurguladı.

Çözüm Bekliyor: “Destek ve Bilimsel Yönlendirme Şart”

Yaşadığı bu ağır kayıptan sonra sesini yetkililere duyurmak isteyen Bülent Höke, bitkilerdeki sararma ve hastalığı durdurabilecek gübre ya da ilaç konusunda uzmanlardan destek bekliyor.

Ayrıca iklim risklerine karşı tarım destek politikalarının artırılması gerektiğini belirten üretici, “Yıllarca emek verdim. Her yıl başka bir afetle mücadele ediyorum. Bu yalnızca benim değil, benzer üreticilerin ortak sorunudur,” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.