Hesaplara Paralar Yatacak 4 Temmuz Tarihinde Emekliye ilave tediye ödemesi!

Ödemelerle ilgili gelişmeler yaşandı… Ödeme tarihinin verilmesinin ardından, karar resmi gazetede de yayımlandı… Alınan kararlarla milyonlarca memurun ve çalışanın beklediği güzel haber ek ilave ödemeleri 4 Temmuz tarihinde yapılacağı açıklandı. Ek ödemelerin birinci yarısı 4 Temmuz’da ikinci yarısını ise 16 Aralıkta yapılacağı duyuruldu. “Paraların yatacağı tarih belli oldu”

Milyonlarca memura ve kamu işçilerine 2022 yılında yapılacağı planlanan ek ödemelerin hesaba yatacağı tarih nihayet belli oldu. “Cumhurbaşkanının” kararı ile 6772 sayılı kanunun kapsamına giren kurumlarda çalışmayı sürdüren işçilere “2022 tarihli” yapılacağı planlanan ek İlave tediye süresinin belirlenmesi memuru sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Duyurdu! 4 Temmuz’ Da Ödemeler Yapılacak!

Cumhurbaşkanı “Recep Tayyip Erdoğan’ın” kararı resmi gazetede: Milyonlarca memurun vatandaşın ve işçiler için duyuru yapılmış oldu. Cumhurbaşkanı “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın” kararı kamu işçileri için ek ödemelerin yapılacağının müjdesi ve 4 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı’nın kararı 6772 sayılı kanun kapsamında kurumlarda çalışan işçilerin 2022 yılında yapılacak olan İlave tediye sürelerinin belirlenmesini ve hakkındaki kararın Resmi Gazetede yayımlanmasını bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı imzası ile yayınlanan kararda devlete bağlı müesseselerin çalışan işçilerine bu yıl ek gelir olarak ödemelerin birinci yarısını 4 Temmuz’da ikinci yarısını 16 Aralıkta yapılacağı açıklandı. Milyonlarca kişinin beklediği ödemelerle ilgili açıklamalar yapıldı. Ödemelerin bayramdan önce hesaplara geçeceği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgine ilave ettiği hediye ödemesi açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamalarda ilave tediye ödemelerinin yapılacağı tarihinde belli olduğunu duyurdu. Kamu çalışanlarına ve memurları ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Kamuda işçi memur statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılması planlanan ilave tediyenin ilk yarısını 4 Temmuz’da ikinci yarısını ise 16 Aralık’ta yapılacağı ifade edildi.

İlave Tediye Nedir? Kimlere Verilir?

Katma ve genel bütçeli kamu kurumlarının sermayelerinin yarısından fazlasını devlete ait olan şirketler ve kurumlar belediyelerde çalışan işçiler statüsünde çalışan personelle ücretsiz sistemine bakılmaksızın her yıl düzenli olarak bir aylık tutarında devletçe verilen ödenektir. Peki, tediye ödemelerini kimler alabiliyor? Tediye ne demek? İlave tediye devlet memurlarının kanununda bulunan bir ikramiye çeşididir.

Ve çalışan personellere, ücretsiz sistemine bakılmaksızın düzenli olarak her yıl 1 aylık ikramiye vermesidir. Tüm çalışanların bu ikramiyeyi alması sağlanıyor. Kadroya geçen taşeronların da, geçmeyenlerin de bu ikramiyeden faydalanmaları bekleniyor. Senede 1 ay olarak istihkakların tutarını geçmemek kaydı ile aynı şekilde bir ilave tediye yatırılacağı Cumhurbaşkanı kararı ile açıklandı.

Birinci ve ikinci maddelerde belirtilen işçilere yapılması gereken tediyelerin her sene ayrı olarak istihkak tutarını geçmemesi şartı ile Cumhurbaşkanı kararı ile eşit nispette bir ek İlave tediye daha yapılabilir. Kanuna göre yapılacak tediyelerin ise zamanı Cumhurbaşkanı’ nınca tespit edilir. Peki, tediye kimlere veriliyor kamuda çalışacak taşeron işçilere yılbaşından başlayarak 4 taksit şeklinde ödeme gerçekleşir. Her çalışanın ilave tediyesi ödeme alabilmesi için belirli şartları taşınması gerekir yani 6772 sayılı devlet ve ona bir bağlı müesseselerde çalışıyor olan işçiler ilave tediyeden yararlanabilir. Sermayenin yarısı devlete ait kurum ve kuruluş kurumlar ve kuruluşlardır. Genel ve katma bütçeli kurumlardır. Özel İdare Belediye’de hizmet akdi ile çalışan işçi statüsü kamu iktisadi teşekkülleri kadrolu kamu işçileri özel bütçeli idareler gibi kurumlara tediye ödemeleri yapılır. Resmi Gazetenin yayımladığı karar neticesinde, 2022 yılında yapılacak kamu işçileri ve çalışanların taşeron işçileri ilgilendiren tediye ödemeleri ile ilgili tarihler belli oldu.