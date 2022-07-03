Herkes şaşkın! Şevval Şahin’den cinsel içerikli mesaj açıklaması! ”Sen de mi Brütüs”

Şevval Şahin’den cinsel içerikli mesaj açıklaması! ”Sen de mi Brütüs”… Sosyal medyayı geçtiğimiz aylarda bir haber salladı. Survivor’dan tanıdığımız iş adam Yiğit Marcus Aral’ın mutlu bir birliktelik yaşadıkları sevgilisi model Şevval Şahin ile ayrılmalarının ardından modelin telefonuna izinsiz erişim sağladığını ve modelin rehberinde kayıtlı olan kişilere cinsel içerikli mesajlar yolladığı iddia edildi. Yaşanan durumdan haberi olmayan Şahin telefonunda bu mesajları fark edince adeta şok yaşadı. Sosyal medya takipçilerini de şaşırtan bu haberin ardından sevenleri ünlü modele destelerini mesajlarla bildirdi. Tüm bu haberler sosyal medyayı sallarken olayın detayları ile ilgili bilgiler gecikmedi. Aral’ın bu eylemi yapıp yapmadığı konusunda her iki taraftan da açıklama yapıldı.

Açıklama Gecikmedi

3 ay önce gündeme bomba gibi düşen hackleme haberinin ardından her iki tarafta kendi sosyal medya hesaplarından bilgi verdiler. İlk önce ünlü manken bu duruma kendi gözünden açıklama yaptı. Bu haberlerin ardından Şahin en son Nişantaşı’nda paparazzilerin kamerasına takılmış ve bu iddialar sorulunca açıklama yapma gereği duymuştu. Bu haberden önce Aral sevgilisine çirkin bir takım ithamlarda da bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmeyle beraber gözler iyice iki çiftin üzerine çevrildi. Sosyal medya hesabında verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiren manken şu an Bodrumda güneş ve denizin tadını çıkararak yaşadığı bu zorlu günlerin stresini atıyor. Yaşanan olayla ilgili açıklamalar bu olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili net bir sonuca ulaşmamıştır.

Söylentileri Yalanladı

Bir arada oldukları dönemde koydukları sevgi dolu postlarla takipçilerinin sevgisini kazanmış olan ikili bu söylentilerin ardından verdikleri bilgilerde böyle bir durumun asla gerçek olmadığını bildirdiler. Bu tarz haberlerin ikisini de yaralamak için kullanıldığını belirten Şahin ve Aral ayrılmalarının ardından toparlama evresine girdiklerini ve artık hayatlarına devam ettiklerini söylediler. Böyle çirkin bir durumun sadece asılsız bir söylenti olduğunu da belirttiler. Aradan geçen 3 ayın ardından şu an ikilinin arasında herhangi bir sorunu olmadığı yaptıkları paylaşımlardan görülmektedir. Çiftin hakkındaki iddialar da artık sosyal medya sayfalarının arasında kaybolup gitmiştir.