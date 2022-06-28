Her Haliyle Türkiye’yi Gururlandırmayı Başaran Kerem Bürsin

Kerem Bürsin için önemli bir fırsat olan, Türk dizilerinin yurt dışına yayılması onun gibi birçok oyuncu için de büyük bir avantaj oldu. La Casa de Papel dizisinin ünlü oyuncusu Alvaro Morté ile bir projede yer alan ünlü oyuncumuz Kerem Bursin ünlü İspanyol oyuncu Alvaro Morte ile tanıştı. Hatırlayacağımız üzere Türkiye’ de büyük ses uyandıran ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Bir platform dizisi olan La Case De papel filminde profesörü canlandıran Alvaro Morte bu diziyle büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu.

Alvaro Morte Kimdir?

Alvaro Antonia Garcia İspanyol dizi ve tiyatro oyuncusudur. Gösterildiği her ülkede izlenme rekorları kıran özellikle de Türkiye’de rekor kıran Le Casa De Papel dizisinde profesör rolüyle herkes tarafından sevilip tanınmıştı.

FOX TV’de birkaç sezon yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi yakalayan romantik komedi türündeki ve başrollerini Hande Erçel ile Kerem Bürsin’ in oynadığı dizi yurtdışında da oldukça ilgi gördü. Türk halkının gönlünde taht kurmayı başaran iki genç ve başarılı oyuncunun bir araya geldiği Sen Çal Kapımı dizisi 2 sezon oynayarak sevenlerin gönlünü fethetmişti.

Dizinin Konusu

Bir MF imzalı yapım olan yönetmenliğini Ender Mıhlar ve Yusuf Pirhasan’ ın üstlendiğin 2020 tarihinde gösterime girip ve 2021 de son bölümü yayınlanan Sen Çal Kapımı bir Fox TV dizisidir. Dizi de Hande Erçel Eda karakteriyle ve Kerem Bürsel ise Serkan karakteriyle karşımıza çıkmıştılar. Yalan bir aşkla başlayan ama sonunu kendileri bile tahmin edemeyecekleri bir şekilde devam eden aşkları anlatılıyordu.

Komedi romantik türünde süregelen yaşamları ile ve hayatlarıyla bizleri ve gösterildiği tüm ülkeler de izleyiciyi kendilerine bağlamayı başarmışlardı. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında da oldukça beğeni toplamıştı.

Ünlü dizi Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan rolü ile sevenlerin kalbinde taht oluşturan Kerem Bürsin dizinin dünyanın dört bir yanına yayılmasıyla, hayran kitlesini daha da arttırdı. Bu kitlenin büyük bir kısmı İspanya’da oluştu. İspanya’da da artık oldukça tanınan Kerem Bürsin İspanya ziyaretleri ile sevenleri ile buluşmaya devam etti. Bundan dolayı bu ziyaretten onun iş birliği yapmasına sebep oldu diyebiliriz. Özellikle 2022 yılında İspanya’ ya daha çok giden yakışıklı oyuncu İspanyol medyasının dilinden düşmedi.

Birçok yerli dizide olduğu gibi Sen Çal kapımı adlı dizinin İspanya’da da tutulması bizi gururlandırdı. Ünlü oyuncu şu sözleri ile dikkat çekti. Türk yerli dizilerimizin İspanya’da olduğu gibi birçok ülkede yayınlanıp sevilmesi birçok iş imkânı sağlayıp farklı kapılar açabilir. Bu bence çok önemli sonuçta hepimiz Ülkemizi temsil ediyoruz dedi. Karizmatik oyuncu Kerem Bürsin İspanya’da kalıcı olmak istiyor ve bu yüzden İspanya yani İspanyolca diline de hakim olmak istiyor.

Böylelikle daha güzel şeyler olacağına inandığını dile getirdi. Sen Çal Kapımı oyuncusu Kerem Bursin yakında bir film var bu yüzden ben de daha iyi olmak için ve daha iyi tutunabilmek için İspanyolca öğreneceğim. Buradaki en büyük amaçlarımdan biri ülkemizi Türk oyuncu olarak iyi bir şekilde temsil etmektedir. Türk kültürünü, Türk insanını ve bu Güzel ülkemizi yurt dışında tanıtmanın ne kadar önemli olduğunu bilen Kerem Bürsin bu konuda elimden geleni yapacağım dedi.

İspanya sokaklarında halk tarafından kendisine gösterilen ilgiyi çok hoş gören sevgili oyuncu Kerem Bürsin İspanya halkına şu şekilde itham etti. Buradaki herkes çok tatlı ve çok saygılı bana sıcak bir şekilde davranıyor dedi.