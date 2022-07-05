Her dediği çıkan Cihat Çiçek’ten altın 2000 TL olacak uyarısı! Öğrenenler kuyumculara akın etti! O tarihte…

Cihat Çiçek ekonomi konusundan iyi anlayan ve ekonominin kurdu olarak bilinen bir önemli bir ekonomist. Yatırımcıların yatırımlarını en iyi şekilde yapabilmeleri ve zarar etmelerini istemeyen ve tüm yatırımcıların rahat ve karlı bir yatırım yapmalarına yardımcı olan bir ekonomisttir. Cihat Çiçek YouTube kanalından bir canlı yayın açması ve üzerine altının 2.000 lira olacağını söylemesi üzerine bu yayına birçok izleyici katılmıştı. Yayına katılan bu izleyiciler Cihat Çiçek için oldukça fazla olumlu yorumlarda bulunmuşlardır.

Altın fiyatının yükselişe geçeceğini haber vererek yatırımcılar için müjdeli haberi vermiştir. Bunu duyan yatırımcılar ise kısa bir süre içerisinde altın üzerinden yatırım yapmaya başladılar. Cihat Çiçek altının hiçbir zaman değer kaybetmeyeceğini ve uzun süre bekleyerek iyi yatırımlara neden olabileceğinin haberini vermiştir. Cihat Çiçek bir açıklamasında altının bir anda düşmesinden ve zarar edildiğini düşünülmesinin yanlış bir düşünce olduğunu ve tekrar yükselmesini beklenmesi gerektiğini açıklamıştı. Çünkü altın kısa ya da uzun zamanda mutlaka kar edilecek bir yatırım olduğundan bahsetmişti. Bu değerlendirmelerin uzman birinin ağzından çıkıyor olması altın yatırımcıları için çok önemli görülüyor!

Altın 2.000 Lira Olacak!

Cihat Çiçek bir canlı yayınında altının 2.000 lira olacağını duyurmuştur. Bunu duyan yatırımcılar kısa bir süre içerisinde birçok sosyal medya hesaplarından bu konu üzerine tartışmışlardır. Cihat Çiçek’i önemseyen birçok yatırımcı altın alarak Cihat Çiçek’in önerilerini dikkate almıştır. Sadece altının ne zaman bu fiyat olacağına kesin bir tarih verilmeden bir yıl içinde olacağı Cihat Çiçek tarafından söylenmiştir.

Altının Ne Zaman Yükseleceği Bilinebilir mi?

Altının ne zaman çıkacağına ya da ineceğine kimse net ve kesin bir yanıt vermesi imkansızdı. Çünkü atının değerinin değişmesi sadece bir etkene değil birçok etkene bağlı olarak çeşitli şekillerde değişmektedir. Bundan dolayı bunun ile alakalı tam olarak gün belirten haberlere inanmakta oldukça yanlıştır. Çünkü altının ne zaman yükseleceğini ya da düşeceğinin bilinmemesi bu durumu etkileyen çok fazla faktörün bulunmasından kaynaklanıyor.

Editörün notu: Haberimizde yer alan görüşler, yazarın kendi açıklamalarıdır. Yatırım tavsiyesi değildir