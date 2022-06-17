Henry Cavill’in Röportaj Sırasında Shakira’yı Görünce Verdiği Tepki Viral Oldu!

Barcelonalı yıldız Gerard Pique’nin Shakira’yı aldatması tüm dünyada büyük ses getirmişti.

Çocuklarının annesi ve dünyanın en ateşli kadını olarak anılan karısı Shakira’yı aldatan Pique için işler iyice kötü gitmeye devam ediyor.

Pique’nin Shakira’yı aldatması sonrası Shakira Instagram hesabından tüm yakışıklı oyuncuları takip etmişti. Onlardan biri de Henry Cavill’di.

2015 yılında Henry Cavill’in Shakira hayranlığını gösterdiği bir video yeniden viral oldu.

CIPOL Agent filminin kırmızı halısında Henry Cavill röportajın ortasındayken arkasında Shakira kırmızı halıya geldi. Tüm fotoğrafçılar hızlıca Shakira’yı çekmeye başladı. Cavill’de Shakira’yı fark edince güzelliğinden gözleri kamaştı.

Henry Cavill röportaj sırasında Shakira’yı fark edince eğilip bakmaya çalıştı ve bir anda dikkati dağıldı. Cavill röportaj verdiği gazeteciye “O Shakira mıydı?” diye sordu ve “Vov” diyerek büyülendiğini gizleyemedi.

7 yıl önce yaşanan bu olay Pique’nin Shakira’yı aldattıktan sonra Shakira ile Henry Cavill’in Instagram’dan takipleşmesiyle sosyal medyadan yeniden gündem oldu.