Hem de bu devirde! 5000 dolara otomobil! Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor!

Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor! Hem de bu devirde! 5000 dolara otomobil! Son zamanlarda ülkemizdeki araba fiyatları acayip artmış durumda. Bunun yanında da benzin fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşlar yeni yollar aramaya başladı. Bu anlamda elektrikli otomobillere dünyada olduğu gibi Türkiye’de büyük talep patladı. Ucuz elektrikli araçların merkezi ise Çin olarak dikkat çekiyor. BAW Yuanbao modeli yeni gözde olmuş durumda. Elektrikli otomobiller başta Tesla olmak üzere oldukça pahalı durumda. Bu anlamda ÇİN herkes tarafından alınabilecek olan araçlar üretmeyi kafasına koymuş

5000 dolara 170 kilometre menzil

Şehir içinde pratiklik sağlaması için elektrikli otomobiller üretilmeye devam ediliyor. Çin bu konuda baya bir mesafe almış durumda. Çin’in en fazla talep gören Wuling HongGuang Mini’nin 5000 dolarlık etiketi ilgiyi baya arttırmış durumda. BAW Yuanbao, 5 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla 170 kilometre menzil sağlıyor.

BAW Yuanbao özellikleri cezbediyor

3.162 mm (124.5 inç) uzunluğunda, 1.498 mm (59 inç) genişliğinde ve 1.585 mm (62.4 inç) yüksekliğinde, 2.050 mm (80.7 inç) dingil mesafesi ile BAW Yuanbao, istisna dışında ana rakiplerinden biraz daha büyüktür.

İçeride, tamamen dijital kokpit , tek bir bağımsız panelde çift 10.25 inç ekrandan oluşuyor. Minimalist gösterge paneli, klima havalandırmalarını, gövde rengi aksanları ve bir torpido gözü yerine bir saklama ağını birbirine bağlarken, iki kollu direksiyon simidi çok basit bir tasarıma sahip entegre düğmelere sahiptir. Ekipman, 360 derecelik bir kamera, park sensörleri, ABS ve yokuşta kalkış desteği içerir ve yalnızca yüksek özellikli kaplamalarda hava yastıkları bulunur.

BAW Yuanbao Türkiye’ye gelecek mi?

BAW Yuanbao modeli talep görmesi halinde ülkemize gelebilir. Ülkemize gelirse çok uygun fiyat etiketiyle peynir ekmek gibi satar.