Hande Erçel Yürekleri Hoplattı! O Nasıl Güzellik? Gülşen Bubikoğlu Bile Nazar Boncuğu Kondurdu!

Güzelliği her geçen gün daha da katlanan başarılı oyuncu Hande Erçel son paylaşımı ile kıskananları adeta orta yerinden çatlattı!

Geçtiğimiz sene büyük bir sıçrama gerçekleştiren Hande Erçel bu sene tatilin keyfini çıkarıyor. Fox TV’de yayınlanan başrolünde Kerem Bursin ile yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle şöhreti yurt dışına çıkan Hande Erçel hem kariyer hem aşk hayatında sıçrama gerçekleştirmişti.

Hakkında en baştan beri anlamsızca hakarete varan hadsiz yorumlar yapılan Hande Erçel hiç bir zaman bu yorumlarla polemiğe girmemiş ve sadece işini yapmıştı. Son zamanlarda yaşadığı aşklarla adından söz ettiren Erçel güzelliği ile herkesi kıskandırmaya devam ediyor.

Şu sıralar yeğeni Mavi ile ilgilenen Hande Erçel son paylaşımı ile güzellik nedir gösterdi. Erçel siyah bikinisiyle kendisine hayran bıraktı.

Hande Erçel’in fotoğrafının altına Yeşilçam’ın unutulmaz efsanesi Türkiye’nin en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu da yorum yapmadan geçemedi.

Gülşen Bubikoğlu, Hande Erçel’in fotoğrafının altına nazar boncuğu emojisi koyup gözleri çatlattı.