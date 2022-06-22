Hande Doğandemir Aldatıldı Mı? Onur Tuna Aldattı Mı?

Mahkum dizisinin yakışıklı oyuncusu Onur Tuna bugün yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu!

Yakışıklı oyuncu Onur Tuna genç oyuncu Yasemin Yazıcı ile ilişkisini duyurdu. İkili az önce beraber fotoğraf atıp kalp emojilerini eksik etmedi.

YASEMİN YAZICI İLE Mİ ALDATTI!

Hande Doğandemir ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Onur Tuna güzel oyuncudan Ocak ayında ayrılmıştı. İkilinin ilişkisi Doğandemir’in Onut Tuna’nın fotoğrafını cep telefonu kılıfına koymasıyla ortaya çıkmıştı. O dönem Tuna’nın ilişkiye dair hiç paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.

Onur Tuna ile Hande Doğandemir ilişkisi ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra bitmişti. İkilinin neden ayrıldığı merak ediliyorken bugün Tuna’nın yeni bir aşka yelken açtığı duyruldu.

6 AY ÖNCE BAŞLAMIŞ!

Onur Tuna’nın bu sefer yeni sevgilisi Yasemin Yazıcı’yı kalbine etiketlemesi dikkat çekti. Ancak çiftin ilişkiye 6 ay önce başladığı yazıldı.

6 ay önce Onur Tuna’nın Hande Doğandemir ile ilişkisi olduğu düşünülürse Tuna’nın Doğandemir’i Yasemin Yazıcı ile aldattığı iddia ediliyor!