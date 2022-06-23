Halkbank önümüzdeki hafta içinde 16.000 TL ödeme yapacak… Halkbank bilindiği gibi en önemli devlet bankaları arasında yer alır. Bu anlamda önümüzdeki hafta içi herkese 16 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı. Haziran ayının sonuna kadar bu parayı alabilirsiniz. Halkbank için başvuru yapacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak isterlerse anında 16.000 TL verilecek. Bu nakit parayı almanın ise belirli şartları bulunuyor. 90 gün ödemesiz ve 3 seneye kadar vade ile alınacak olan ihtiyaç kredisi için kredi notu en önemli şart olarak ön plana çıkıyor.

Son zamanlarda ülkemizin için de bulunduğu durum herkesin malumu. Bu kapsamda nakit para ihtiyacı oldukça artmış durumda. Halkbank üstünden başvuruna herkes 16.000 TL’yi cebe indiriyor. 3 ay ertelemeli şekilde alınacak olan bu kredi de en önemli şart kredi notudur. Halkbank şartlarına uyuyorsanız, bu bankadan anında kredi alabilirsiniz. Banka kredi puanı 1200 ve üstünde olan vatandaşlar ile birlikte, sigortalı olarak çalışan, emekli olan ve memur olan vatandaşlara bireysel kredi olanağı vermektedir.

Halkbank 16.000 TL kredi başvurusu yapma

Halkbank bağlamında 16 bin TL almak isteyen vatandaşlar banka önlerine akın etmiş durumda. Sizde başvuru yapmak isterseniz en yakın Halkbank şubesine gidebilirsiniz. Halkbank, kredi şartlarına uygunsanız eğer ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanız gerekir. Formu doldurduktan sonra Halkbank çalışanı tarafından kontrol edilecektir. Yapılan kontrollerde her hangi bir sıkıntı çıkmazsa paranızı elden alabilirsiniz.

Halkbank şubelerine yol alırken, hesabı olan kişiler, yalnızca kimlikle gelir belgesiz müracaat yaparken, banka hesabı olan kişiler, bankaya giderken kredi başvurusu için ise yanlarında kimlik ve gelir belgesi göstermesi gerekmektedir. Bu şekilde şubelerden 16.000 TL 3 yıl vadeli kredi alabilirsiniz.

Halkbank’a mobil üzerinden de başvuru yapabilirsiniz

Bu başvuruların yapılmasının yanı sıra ek olarak Halkbank mobil uygulamasını da kullanabilirsiniz. Bu anlamda mobil uygulama üzerinden günün her saati başvuru yapabilirsiniz. Bunun için mobil uygulamayı telefonunuza indirmeniz gerekir. Sonra banka tarafından verilen şifre ve kullanıcı adıyla mobil uygulamasına girerek kolayca paranızı alabilirsiniz.

Halkbank kredi yanında emekli vatandaşlarımıza promosyon ödemesi de yapıyor. Bu promosyon ödemesi karşılıksız olarak veriliyor. Bunun için emekli maaşınızı Halkbank’a taşımanız gerekiyor. 750 TL anında hesabınıza yatıyor.