Hakkari Derecik’ten kara haber geldi! P.Er Yusuf GÜRLER şehit oldu

Derecik/Hakkari bölgesinde yaşanan trafik kazası sonrasında kahraman askerimiz P.Er Yusuf GÜRLER ağır yaralanmış kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur. Hakkari’nin Derecik İlçesinden acı haber tez ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı Hakkari’den gelen acı haberini resmi internet sitesinden duyurdu.

İşte MSB tarafından yapılan açıklama

5 Temmuz Salı günü Hakkari Derecik İlçesinde askeri araç ile seyir halindeyken gerçekleşen trafik kazasında kahraman askerimiz P.Er Yusuf GÜRLER’in ağır yaralandığı ve anında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı. Hastanede oluşturulan bütün müdahalelere karşın askerimizin kurtarılamayarak şehit bulunduğu aktarıldı. Bakan Akar başsağlığı diledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehidimiz bağlamında başsağlığı dileğinde bulundu. Milletimize ve şehidimizin ailesine başsağlığında tespit edilen Bakan Akar “Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır.” notunuyla üzüntüsünü bütün vatandaşlarımızla paylaştı.