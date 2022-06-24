Hakan Meriçliler Yel Değirmeni Satın Alıp Orada Yaşamaya Başladı!

Ekranların en kaliteli dizilerinden biri olan Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Çağatay Koçtuğ karakteri ile akıllara kazınan Hakan Meriçliler de İstanbul’u terk edenler kervanına katıldı.

İstanbul’u terk edip Bodruma yerleşen ünlü isimlere biri daha eklendi. Başarılı oyuncu Hakan Meriçliler sevgilisi Çiğdem Taban ile Bodrum’a yerleşti.

Oyuncu Hakan Meriçliler Bodrumda bir yel değirmeni satın alıp yel değirmenleri bölgesinde yaşamaya başladı.

İstanbul’u terk eden Hakan Meriçliler “Burayı gördüğüm an vuruldum” dedi.

Hakan Meriçliler sevgilisiyle birlikte İstanbul’u terk ederek Bodrum’a yerleşti.

Oyuncu Hakan Meriçliler Bodrum’daki tarihi yel değirmenlerinden birini satın alıp tadilat yaptırdı ve sevgilisiyle beraber yaşamaya başladı.

Hakan Meriçliler sevgilisiyle birlikte yaşadığı evi çok sevdiğini söyledi ve “Burayı gördüğüm an vuruldum. Ben bu tarihi bölgenin muhafızı gibiyim. Bir abimiz burayı korumuş, yol geçmemesini sağlamış. İki yıl önce vefat etti. Başlarda çok yer gezdim. Aklımda hiç Bodrum yoktu. Buranın satılık olduğunu duyunca hemen aldım. Aynı anda hem güneşin batışını hem de ayın doğuşunu aynı anda görebiliyor. Buraya Zeki Müren, Türkan Şoray vs daha kimler kimler gelip gidermiş. O zamanlar Zeki Müren çıplak sesle burada şarkılar söylermiş.”” dedi.

Hakan Meriçliler’in tadilat yaptırdığı ev üç kattan oluşuyor.