Hacı Mehmet Akçay, doktor Ekrem Karakaya’yı neden öldürdü? Hacı Mahmut Akçay kimdir, kaç yaşında?

Hacı Mehmet Akçay, doktor Ekrem Karakaya’yı neden öldürdü? Sorusu merak ediliyor? Konya Şehir Hastanesi’nden biraz önce ajanslara düşen haberler tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Bir doktor cinayeti daha yaşandı. Konya Şehir Hastanesi’nde Uzman hekim Ekrem Karakaya’yı Hacı Mehmet Akçay isimli şahıs vurarak katletti. Peki Hacı Mahmut Akçay kimdir, kaç yaşında?

Hacı Mehmet Akçay kimdir, kaç yaşında? Hacı Mehmet Akçay, doktor Ekrem Karakaya’yı neden öldürdü?

Bu vahşi cinayet sonrası bunu yapan saldırganın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Doktor Ekrem Karakaya’yı öldüren Hacı Mehmet Akçay kimdir, kaç yaşında? Konya Şehir Hastanesi doktorunu öldüren Mehmet Akçay mesleği ne?

Doktor Ekrem Karakaya’yı silahla vurarak öldüren Hacı Mehmet Akçay’ın Tıbbi Sekreter olarak çalıştığı belirtildi. Şahsın 39 yaşında Hacı Mahmut Akçay bulunduğu öğrenildi. Hacı Mehmet Akçay’ın çıkan tartışma sonrasında doktoru öldürdüğü bildirildi.

Konya Şehir Hastanesi’nde muayene hizmeti durdu.

Saldırganın 57 yaşındaki annesinin yaklaşık 1 ay önce doktor Karakaya tarafından ameliyat edildiği fakat anjiyonun ardından kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırganın da annesinin yaşamını yitirmesinden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya atıldı.