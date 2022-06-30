Güvenli yatırım altında güvensiz yükseliş! ünlü ekonomist açıkladı: Şimdi alın, bu tarihlerde gram altın 1400 TL olacak! Altın fiyatları her geçen gün daha çok yükselmeye devam ediyor! Birçok kişinin ilk tercihi yatırım amaçlı altın oluyor. Yatırım yapan kişiler İçin altının yükselmesi onları mutlu ederken altına alması gereken kişiler içinse üzücü bir durum oluşuyor. Altının bu kadar çok yükselmesi çok fazla iyi gibi gözükmüyor. Bu konuda uzman birçok ekonomist daha fazla zaman geçmeden altın olarak yatırım yapılmasını öneriyor. Çünkü her geçen gün altının gramı daha çok yükseliyor.

Yaz sezonunda gelmesi İle birlikte altın fiyatlarının artması da oldukça yükselişe geçiyor. Yatırım tercihlerini altından yana yapan kişilerin uzun bir süre boyunca kâr ve kazanç etmeleri bekleniyor. Her geçen gün altın fiyatının daha fazla arttığı için gün geçmeden altın alınarak yatırım yapılması öneriliyor. Bu tavsiyeye uyarak altın alanların kazançlı çıkacağı düşünülüyor.

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor Mu?

Altın fiyatlarında günden güne yükseliş devam ediyor. Uzman ekonomistler bu konu hakkında her gün devam eden bu artış için altın alarak yatırım yapılmasını tavsiye ediyor. Yaz aylarında altının daha çok artacağı ön görülerek en yakın sürede altın yatırımı yapılması uygun görülüyor. Altın yatırımı yapanlar içinde zarar etmeyecekleri söyleniyor. Altın yatırımı yapan kişilerin önlerindeki uzun bir süre içerisinde hiçbir şekilde zarar değil aksine kazanç sağlayacakları uzman ekonomistler tarafından söylenmekte. Yatırım yapmak isteyenlerin altın alın kazançlı çıkın tavsiyesine uyacakları düşünülüyor.

Piyasada Altın Nasıl Olacak?

Piyasada olan artışın sebebi uzun süredir yükselen dolara bağlanmakta. Dövizin artması altınında artmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı altının bir müddet daha artacağı ön görülmektedir. Bunun için yatırımlar altın üzerine yapılması kazançlı olacağı söylenmekte. Döviz yükselimi durmadığı sürece altın fiyatlarının da yükselmesini durmayacağını birçok ekonomist söylemektedir. Günümüzde dövizin ani iniş çıkışları nedeniyle en kazançlı yatırımın altın olduğu söylenmektedir. Son günlerde altının seyrine bakıldığında bu açıklamaların çok doğru olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Altına yatırım yapanlar kısa bir süre sonra çok büyük kazançlar elde edebilir!

Editörün notu: Haberimizde görüşler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir