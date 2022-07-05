Güldürme Beni Tam Bir Fiyasko Muydu? 4 Temmuz 2022 Reytinglerde Kaçıncı Oldu?

Show Tv’nin yeni eğlence programı Güldürme Beni dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Program beklenildiği üzere büyük bir fiyasko oldu denilebilir.

Demet Akbağ’ın sunumuyla yayınlanan Güldürme Beni’de ünlü isimler daha doğrusu ünü unutulan ünlü isimler bir evde yer aldığı ve birbirlerini güldürmeye çalıştığı bir format olarak ekranlara geldi.

Ancak program beklenildiği gibi büyük bir fiyasko oldu diyebiliriz. Güldürme Beni programı reytinglerde ne yaptı merak konusu oldu. Reyting oranları bizi şaşırtmaya devam ederse programın iyi oranları aldığını da görebiliriz.

Programın sosyal medyada da beğenilmediği gözler önüne serildi. Az sayıdaki yorumların çoğunluğu “Adına uygun bir program olmuş mimik oynamadı” “3 dakika zor dayanabildim” “Ünlülerin gözlerinden bıkkınlık akıyor” yorumları yapıldı.

Şahin Irmak ve Demet Akbağ’ın moderatörlüğünü üstlendiği programda Sadi Celil Cenginz, Aslı Bekiroğlu, Sinan Çalışkanoğlu, Mustafa Üstündağ, Nursel Köse, Suzan Kardeş ve Ersin Korkut’un yer aldığı program görünen o ki pek uzun ömürlü olmayacak!

Tüm dünyada yankı uyandıran Masked Singer’den uyarlanan Fox Tv’nin eğlenceli iç açıcı merak uyandıran keyifli sanatsal programı Maske Kimsin Sen’i harcayan bir ülkede Güldürme Beni programı aslında hak edilen uygunlukta olmuş diyebiliriz.

Peki Show Tv’nin bu yeni programı Güldürme Beni reytinglerde ne yaptı? Dün akşam 4 Temmuz 2022 reytinglerinde Güldürme Beni kaçıncı oldu?

Güldürme Beni programı Total’de 12. AB’de 9. sırada yer aldı.