Güldür Güldür Show’da Sezon Finali

Yıllardır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Güldür Güldür Show, Cumartesi akşamlarını renklendiren bir klasik haline geldi. Ne var ki, çoğu yapım gibi bu program da dokuzuncu sezonu tamamladıktan sonra sezon finali kararı aldı.

Komedi Klasiği Yeni Dönemde Devam Edecek mi?

Yayın dönemine girdiği andan itibaren her sezon adından söz ettirmeyi başaran Güldür Güldür Show, tüm yaş gruplarını etkisi altına almayı başardı. Cumartesi akşamlarını iple çeken izleyici, programın yeni sezonlarda tekrar ekranlarda olması için memnuniyetini hiç çekinmeden dile getirdi. Son olarak dokuzuncu sezonu da başarıyla tamamladıktan sonra ekibin dinlenmesi ve yepyeni skeçlerle karşımıza çıkmak için final çekimini yaptı.

İleriki dönemde yepyeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak olan ekip, dinlenmek için ekranlardan kısa bir süreliğine ayrıldı. Güldür Güldür Show, misafir oyuncularıyla, sürprizleriyle, özel konseptleriyle her seferinde izleyenleri kahkaha tufanına boğdu. BKM yapımın üstlendiği projede çok başarılı bir oyuncu kadrosu yer aldı.

Cumartesi akşamı saat 20.00 de izlemeye alışık olduğumuz komedi fırtınası, belli bir süre için aramızdan ayrılsa da daha dolu bir konseptle karşımıza çıkacağı kesin. Çok uzun süredir ekranda kalmayı başaran program, gülmenin tek adresi olarak gösteriliyor. Eğlence eksiğini etkili bir şekilde kapatması hem izleyeni hem de yapım ekibini memnun ediyor. Birbiriyle çok iyi anlaşan ekibin samimiyeti tiyatro sahnesinden direk seyirciye geçiyor ve neşeyi ikiye katlayan bir durum ortaya çıkıyor.

Birkaç aylık aranın dolmasının ardından aynı kanal ve aynı saatte TV ekranlarında olması planlanan Güldür Güldür Show’da yeni oyuncuların ve konukların dahil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor. Özel günlere ve konulara parmak basan skeçleriyle görmeye alıştığımız program kahkaha bombardımanı yaratıyor. Pek çok farklı projede yer alan oyuncuların Güldür Güldür Show’da sergilediği performans oyunlara fark edilir bir enerji katıyor. Tüm oyuncuların sinerjilerinin birbiriyle tutması programın uzun soluklu olmasında en etkili ilaç olduğu düşünülüyor.

Güldür Güldür Show 9.Sezonunu Tamamlıyor

Ekranlarda hatırı sayılır bir geçmişi olan Güldür Güldür Show, BKM yapımın en iyi projeleri arasında yer alıyor. Ölçülü ve etkili mizah anlayışıyla hem eğlendiren hem de düşündüren bir yöntemi kullanarak öğretici tiyatro geleneğini bozmuyor. Son olarak Cumartesi akşamı yayınlaması planlanan bölüm, yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek ve hayran bıraktıracak gibi görünüyor.

Tam 9 sezondur heyecanını kaybetmeden devam eden proje birçok etkili yapımı arkasında bıraktı. 10. Sezon için kolları sıvayacak olan proje ekibi çoktan tatili hakketti. Televizyonda izlemeye alıştığımız dram sahnelerinden sıyrılarak kendine sağlam bir yer bulan Güldür Güldür Show, kemik bir izleyen kitlesine ulaştı. Oyuncuların başarısı ile taçlanan proje izleyeni her defasında mest etti.

Çekilen son bölümün tanıtımlarının ardından seyirci için özlem dolu bekleyiş şimdiden başlıyor. Hafta sonlarını iple çeken kitle, eğlencenin adresini başka yerde aramıyor. Aile yapısına uygun konu ve diyaloglarla beraber vakit geçirebilen örnek projeler arasında yer alıyor ve gülme krizine sokacak vakitler vadediyor. Güldür Güldür Show, her zaman olduğu gibi yenin sezonda da fırtınalar estireceğe benziyor.

Sezon finali yapan diğer tüm yapımlar gibi kendisini dinlenmeye çeken ekip, dinamik bir şekilde geri dönmeyi planlıyor. En sevilen bölümleri tekrar tekrar izlenen program, her defasında güldürmeyi başarıyor. Yetenekli oyuncuların, kaliteli kurguların ve samimi diyalogların olması kuşkusuz bu projenin üst sıralarda yer almasına olanak tanıyor. Seyircinin güvenini çoktan kazanmış olması kalıcı bir izleyen profiline sahip olmasını sağlıyor.