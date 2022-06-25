Gül Masalı Dizisinin Etkileyici Hikâyesi İzleyici Tarafından Çok Sevildi

Geçtiğimiz Pazar akşamı ilk bölümü ile ATV ekranlarında yayınlan Gül Masalı dizisi, etkileyici hikâyesi ile izleyici tarafından çok beğenildi. İsmini Gül tarlalarından alan ve çekimlerinin Gül’ü ile ünlü olan Isparta ilimizde yapılan dizinin senaryosu oldukça etkili. Başrol oyuncularının ATV’nin Youtube kanalına verdiği röportaj da çok iyi anlaştıklarını ve birbirlerini öven sözler ile dizi çekimlerinin çok iyi gittiğini söylediler. Dram ve aşk türündeki dizi Gül Masalı, yayınlanan ilk bölümünün ardından, ikinci bölümün fragmanı ile Pazar akşamı hangi sahnelerin yaşanacağı izleyici tarafından heyecan ve merak ile bekleniyor.

Gül Masalı Dizisinin Oyuncuları

Pastel Film’in imzasını taşıyan Gül Masalı dizisinin yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk oturuyor. Senaristliğini ise Aybars, Bora Kahyaoğlu’nun kaleme aldığı dizinin Başrollerinde Erdem Kaynarca ve Gülper Özdemir rol alıyor. En son Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Doktor karakterindeki oyunculuğu ile çok sevilen Gülper Özdemir, güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı. Birçok dizide oynayan Erdem Kaynarca ise Gençliğim Eyvah dizisinde Çavi Bozoğlu karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı. Bir dijital kanalda Seyyar isimli dizide başrol oynayan Erdem Kaynarca, aynı zamanda Emanet, Bembeyaz, Gönül, Çaylak gibi sinema filmlerinde yer almıştı. 2018 Sadri Alışık Tiyatro ödüllerinde Üstün Akmen Genç Oyuncu ödülünün sahibi olan Erdem Kaynarca’nın oyunculuğu ise oldukça dikkat çekti.

Gül Masalı Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor?

İlk bölümünün 19 Haziran Pazar akşamı ekranlara gelen dizinin ikinci bölümünün fragmanı yayınlanmasının ardından izleyici heyecanla ikinci bölümde yayınlanacak olan sahneleri merak ediyor. Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca’nın başrollerini paylaştığı dizide birçok ünlü isim rol alıyor. Sarp Can Köroğlu, Zehra Yılmaz, Gülçin Hatıhan, Ayşenil Şamiloğlu, Suat Sungur, Zehra Yılmaz, Arif Pişkin, Sait Genay gibi isimlerin yer aldığı dizide etkileyici bir aşk hikâyesi anlatılıyor. Erdem Kaynarca’nın övgü ile bahsettiği partneri Gülperi Özdemir ile çok iyi anlaştıklarını ve hem dizide hem kamera arkasında çalışırken çok eğlendiklerini ve harika bir uyum yakaladıklarını anlatan yakışıklı oyuncunun heyecanı görülmeye değer.

Gül Masalı Dizisinin Konusu

Isparta’da çekimlerinin devam ettiği dizi Gül Masalı’nın yayınlandığı ilk bölümündeki etkileyici hikâyesi izleyenleri adeta büyüledi. Dizi, güzelliği ile dikkat çeken Gonca’nın annesinin ölümünden sonra mirasındaki gizemin ortama çıkması ile değişen hayatı ile başlıyor. Annesinin sırlarla dolu geçmişinin gün yüzüne çıkması ile yakından ilgilenen Gonca bu arada Isparta’nın en bilinen ailesi olan Atabey’lerin yakışıklı oğulları Toprak ile tanışır ve aralarında karşı koyamadıkları bir çekim yaşanır. Ancak herkes bu yakınlaşmaya karşıdır. Yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği Gül Masalı dizisinde birbirinden çekişmeli sahnelerin yanı sıra aşk, hırs ve kibir ile harmanlanmış sahnelerde izleyiciyi heyecanlandıracak.

Gül Masalı Dizisinin İkinci Bölümü

İlk bölümü yayınlanan Gül Masalı dizisinin İkinci bölüm fragmanı da izleyici tarafından heyecan ile karşılandı. Fragmanda Babasına annesinin gerçek mezarını soran Gonca’yı ne gibi sürprizler bekliyor? İstanbul’da ki işinden bir iftira yüzünden kovulan Gonca, gördüğü rüyalar yüzünden geldiği Isparta’da kendisini büyük sürprizler beklemektedir. Küçük yaşta kaybettiği annesinin bıraktığı gizemli mirası alabilmesi için Fatma Ana’nın söylediklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak Gonca’nın babası Tahir, kızının Isparta’ya gitmesini istememesi bir yana ondan sakladığı birçok gizem vardır. Toprak ile tanışınca tüm hayatı yön değiştiren güzeller güzeli Gonca’yı ikinci bölümde neler bekliyor ve hangi sırları açığa çıkaracak, izleyici tarafından merakla bekleniyor.