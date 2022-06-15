Gül Masalı Dizisinin Çekimlerinde Güller Diyarı Isparta’nın Güzellikleri Öne Çıkıyor

ATV ekranlarında yayın hazırlığı devam eden Gül Masalı dizisi, izleyicinin heyecanla beklediği dizilerden bir tanesi oldu. Fragmanı ile oldukça ilgi gören Gül Masalı’nın gülleriyle ünlü şehrimiz Isparta’da çekilmesi de dizinin ismi ile bütünleşti. Acılarla dolu bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizinin başrol oyuncuları da oldukça ilgi çekiyor. Aşkları ile dillere destan olacak ikili, ATV izleyicilerini ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

Gül Masalında Efsanevi Bir Aşk Hikayesi Anlatılacak

Çekimlerine İstanbul’da başlanan Gül Masalı dizisinin kısa bir süre sonra Isparta’da devam edeceği, gül bahçelerinden anlaşılıyor. Dizi hakkında açıklamalarda bulunan dizinin başrol oyuncusu Erdem Kaynarca, dizide Toprak karakterini canlandıracağını açıkladı.

Açıklamalarına öncelikle Isparta’nın güzelliklerinden başlayan Kaynarca, Isparta’ya gitmeden önce Isparta’yı araştırdığını ve güzelliklerini incelediğinden söz etti. Şehre gittikten sonra ise şehrin bir doğa harikası olmasından çok etkilendiğini açıkladı. Dizinin hikayesi konusunda da açıklamalarda bulunan Kaynarca, muhteşem bir dram ve unutulmaz bir aşk masalı ifadelerini kullandı.

Gül Masalı İle Eşsiz Doğal Güzellikler Ekrana Yansıyacak

Atv, dizilerinde dizinin konusu kadar çekim noktaları da dikkat çekiyor. Gül Masalı dizisinde de bu detay son derece ayrıntılı bir şekilde vurgulanıyor. Güller diyarı Isparta’nın tabi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra geleneklerine de yer veriliyor. Isparta gül festivalinden bir geçitin de yer aldığı dizi ATV izleyicisi için yeni bir soluk olacak gibi görünüyor. Yaz ekranının bu muhteşem dizisi pazartesi akşamları yayınlanacak.

Dizinin Gonca’sı Gül Bahçesinde Açılacak

Gül Masalı dizi fragmanında dizinin kadın başrol oyuncusu Gülper Özdemir’in güzelliği ile büyülediği görülüyor. Dizide Gonca karakterine hayat verecek olan Özdemir, İstanbul çekimlerinde diziden etkilenmediğini ancak çekimler için Isparta’ya gittikten sonra diziden çok etkilendiğini belirtti.

Gülper Özdemir, Isparta gül bahçelerinin cennet gibi bir yer olduğundan söz ederek “Gonca Isparta’nın gül bahçelerinde bir gül olarak açılacak” ifadelerini kullandı. Dizide Isparta’nın tüm doğal güzelliklerinin ayrıntılı olarak sunulacağından söz eden güzel oyuncu, izleyicilere hem güzel bir aşk hikayesi hemde görsel bir tabiat şöleni sunulacağını söyledi. Dizideki rolünü Isparta’nın gül bahçelerinin içinde çok sevdiğini anlatan Özdemir, gerçek yaşamında da doğaya aşık bir birey olduğunu sözlerine ekledi.

Toprak Ve Gonca Aşkı Isparta’da Gül Bahçeleri Arasında Yaşanıyor!

Toprak ve Gonca arasında yaşanan sıra dışı aşk hikayesi olan Gül Masalı, Isparta’nın güzellikleriyle buluştuğunda ortaya bambaşka bir yapıt çıkıyor. Isparta’da çekimi yapılan bir diziye çok rastlamayan dizi tutkunları, dizi ile ilgili sosyal medya üzerinde birçok yorum yapıyor.

Dizinin hikayesini daha önce ATV’de yayınlanan Kalp Yarası adlı diziye benzeten bir grup bulunuyor. Henüz konu ile ilgili net açıklamaların yapılmadığı dizinin izleyici tarafından bir an önce yayınlanması bekleniyor. Toprak ve Gonca arasında yaşanan olayları konu alan dizinin fragmanlarında gül bahçelerindeki sahnelerin çok romantik olduğu görülüyor.

Gül Masalı İzleyiciden Beğeni Alacak Mı?

ATV dizileri izleyicinin beğenisini alan dizileri oluşturuyor. Sosyal medyadaki ilgiye bakıldığında Gül Masalı dizisinin de beğenilecek bir dizi olduğu görülüyor. Dizi oyuncuları, dizi konusuna yönelik açıklama yapmasa da Isparta’ya övgü dolu sözlerde bulunuyor.

Doğa harikası, tabiat kenti ve üniversite kenti söylemlerine değinen dizinin Toprağı Erdem Kaynarca, Isparta’yı çok beğendiğini söylüyor. Dizinin Gonca’sı Gülper Özdemir ise dizinin Isparta’daki çekimlerinden çok etkilendiğini, gül bahçeleri ve lavantaların güzelliği ile dizinin başrol oyuncularının güller ve lavantalar olabileceğini belirtti. Dizinin çekimleri Isparta’da devam ediyor.