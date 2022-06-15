GSS Borçları mı Siliniyor? Bu Açıklama Uzun Süredir Bekleniyordu!

Genel sağlık sigortası borçlarını ödeyemeyenler uzun süredir bu açıklamayı bekliyordu. Binlerce kişi GSS primlerini ödeyemiyor yada ödemekte zorluk çekiyordu. Türkiye’de tamı tamına prim ödeyemeyen yada zorluk çeken tam 86 bin kişi olduğu biliniyor. Peki ama bunun öncelikli nedeni ne olabilir?

Doğal olarak artan enflasyon ve yaşam sıkıntısı insanların Genel Sağlık Sigortası primlerini ödemelerini zorlaştırıyor. Zaten herhangi net geliri olmayan yada sigortalı olmayan kişiler için yapılan bu genel sağlık sigortası ödemeleri de her geçen gün daha zor şekillerde tahsil ediliyor.

Hastaneye Gelenler Çevrilmiyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, primlerle ilgili Sabah Gazetesine açıklama yaptı. Yapılan açıklamadan satır başlıkları şu şekilde oldu: Ülkemizde yaklaşık olarak 86 bin kişi Genel Sağlık Sigortası primlerini ödememiş. Bu kişilerin 10.000 liraya kadar olan borçlarının silinmesi gündemde! Aynı zamanda toplam borcunun yarısını ödeyen kişi için geri kalan yarısı terkin edilecek. Şeklinde bir açıklama yaptı. Aynı zamanda Halil Erdemir hastanelere gelen kişilerin sağlık sigortası yok diye çevrilmediğini de belirtti.

Peki ama Genel sağlık sigortası nedir? İşte tüm bilinmeyenleri ile Genel Sağlık Sigortasının ne olduğu ve özellikleri hakkında bilgi.

Genel Sağlık Sigortası Nedir?

Devletin öncelikle görevleri arasında vatandaşlarının sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşaması ilk sırada gelir. Doğal olarak hastaneye – doktora ve tüm sağlık hizmetlerine ulaşım da bu anlamda son derece büyük bir önem taşımaktadır. Genel Sağlık Sigortası adı altında Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarının herhangi bir ödeme zorluğu çekmeksizin küçük ödemeler yaparak bu sağlık hizmetlerinden yararlanmaları amaçlanmaktadır.

Bu sebeple Genel Sağlık Sigortasının öncelikli amacı kişinin herhangi bir sağlık hizmeti ihtiyacı oluştuğunda doğrudan hastanelerden tedavi görmesini sağlamaktır. Bu da ciddi anlamda devlete yük olan bir kalemin ödenmesi şeklinde açıklanabilir.

Genel Sağlık Sigortası Herkesin Ödediği Bir Sigortadır

Buna göre Genel Sağlık Sigortası imkanlarından yararlanarak her hangi bir zaman aralığında tedaviye ihtiyacımız olması durumunda doğrudan bu sigortadan karşılamanız mümkün olmaktadır. İlk olarak 2008 tarihinde GSS reformu ile birlikte hayatımıza girmiş bir sigorta türüdür. İlk başlarda yani 2008 yılı içerisinde r4/1a yani SSK, Bağkurluların yanı sıra Emekli Sandığı bünyesinde olan kişiler ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişiler için ödeme kapsamına girmiştir.

2012 yılına kadar ki geçen dört senelik süreç içerisinde Türkiye’de anne – babası üzerinden sağlık yardımı alma imkanı olmayanlar ya da sosyal güvencesi olmayan kişiler için GSS zorunluğu başlamamıştır. Sonraki süreç içerisinde gelir testi yaptırma zorunluluğu gelmişti. Bir sonraki süreçte ise gelir testi yaptırma zorunluluğunun ortadan kalktığını söyleyebiliriz.

Genel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem

2017 yılından sonraki süreçte Genel Sağlık Sigortası için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Gelir testi yaptırma zorunluluğu kaldırılarak GSS’ye tabii olanların ödeyeceği tutarın primin brüt asgari ücretinin yüzde üçü olarak sabitlendiğini söyleyebiliriz. Bu da gelir testi yaptırma imkanın ortadan kalkmasına ve yeni dönem ile birlikte farklı bir ödeme alışkanlığının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Pek çok konu başlığında Genel Sağlık Sigortası ciddi anlamda uygulanabilir bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır. Bunu sadece Türkiye açısından değil, dünyanın pek çok farklı ülkesi de aşağı yukarı aynı şekillerde değerlendirmektedir. Daha detaylı bilgi sahibi olmak ve farklı konu başlıklarına ulaşmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesine göz atarak daha detaylı bilgi sahibi olmanız mümkün olmaktadır.