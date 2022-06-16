GS’lı Alparslan Öztürk’ün Eşi Ebru Şancı: Para Karşılığında Kocamın Zengin Kadınlarla Yemek Yemesine İzin Veririm

Galatasaray’lı futbolcu Alpaslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı’dan tartışma yaratacak sözler!

Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk’ün eski model eşi Ebru Şancı bu sabah katıldığı bir programda gündem olan açıklamalar yaptı.

Programda 2019 yılında Fahriye Evcen’in eşi Burak Özçivit’in Kuveyt’te 80 zengin kadınla 1,5 milyon TL karşılığında yemek yemesi konuşuldu.

Alpaslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in 2019 yılında Kuveyt’te 80 zengin kadınla 1,5 milyon TL karşılığında yemek yemesiyle ilgili olarak konuştu.

Ebru Şancı konuyla ilgili olarak “Ben de kocamı yollarım. Hiç sorun değil. Parayı hesabında gördükten sonrasına karışmayacaksın. Yemek uzayadabilir. Şaka tabi ama yemeğe yollarım” dedi.

Ebru Şancı son olarak Uraz Kaygılaroğlu’nun giyerek olay olduğu slip mayo konusuyla ilgili olarak da yorum yaptı.. Son zamanlarda ünlü erkeklerin yeniden giymeye başladığı slip mayonun erkeklere yakışmadığını söyleyen Şancı mal beyanı gibi benzetmesini kullandı.

Ebru Şancı slip mayo giyen erkekler için “Erkekler şunu giymesin. Mal beyanı gibi” dedi.