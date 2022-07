Gözler oradaydı! Milyonların hesabına paralar bugün yatmaya başladı! Son dakika haberi

Son dakika haberi… Gözler oradaydı! Milyonların hesabına paralar bugün yatmaya başladı! Emeklilere yönelik yapılan ikramiye ödemeleri emeklilerin cebini güldürecek! Her yıl yapıldığı gibi bu yılda yapılan emekliye bayram ikramiyesi bu yıl 1.100 TL olarak belirlenmiştir. Ramazan ve kurban bayramındaki bayram ikramiyesi iki aşamalı olarak ödenmektedir. Her bayramda bin TL yapılan ödeme yıl içerisinde toplam iki defa yapılmaktadır. Emekliler için güzel kazanç sağlayan bu durum bu yılda belirlenen şartlar doğrultusunda her emekliye yapılmaktadır. Her emeklinin ayrım yapılmaksızın verildiği bayram ikramiyesi yeni ve eski emekliler olarak ayrılmadan herkesin hesabına yatacak.

Aynı zamanda bayramdan bir ay önce emekli olmuş olanlar da emekli ikramiyesinden faydalanabilmektedir. Emeklilerin maaşına ek olarak yatacak bu ikramiyede herhangi bir başvuruya ihtiyaç duymaksızın ödemeler herkese yapılacaktır. Geçtiğimiz ramazan bayramında bin TL ödemesi yapılan ikramiye Kurban bayramının gelişi ile bir kez daha emekli maaşına ek olarak yatacak. Herhangi bir özel şart ve durumun gerekmediği ikramiyeden herkes faydalanabilmektedir.

Emeklilerin Hesabına 1.100 TL Fırsatından Hangi Emekliler Faydalanabilir?

Emekli ikramiyesinde herhangi bir özel şart ve koşul gerektirmeyen bayram ikramiyeleri her emeklinin maaşına ek olarak yatırılacaktır. Ülkemizde yaşayan vatandaşların yıllarca vermiş oldukları hizmetlerin karşılığı olarak emekli maaşı bağlanır. Emekli maaşı sigortalı çalışanlar için sigortadan yapılan düzenli kesintilerle zorunlu bir birikimin getirdiği sistemdir. Çalıştığı iş yerinden aldığı her ay maaşında yapılan kesintilerle paranın birikimi sağlanmaktadır. Kişinin emeği ile sahip olduğu bu emekli maaşı ödemeleri düzenli olarak yapılmaktadır. Yapılan düzenli ödemelere ek ikramiyeler ile emeklilere ek kazançlar sağlanır. Emekliler arasında bayram harçlığı olarak betimlenen bu durum her yıl olduğu gibi bu yılda emeklilere verilmektedir. Her emeklinin faydalandığı ikramiye herhangi bir özel şart ve koşul gerektirmez.

Emeklilerin Hesabına Yatmaya Başladı

Emekli vatandaşın maaşını aldığı günde hesabına ek olarak ikramiye yatırılır. Maaş ile aynı günde ödemesi yapılan ikramiye herhangi bir özel koşul ve şart gerektirmeksizin her emeklinin hesabına maaşına ek olarak yatırılacaktır. Bunun için emekli olmak ve e-devletten başvuruda bulunmak yeterli olacaktır.