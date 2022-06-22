Google Çevirici Çalışmıyor! Google Translate Çöktü Mü? Neden Çalışmıyor? Çeviri Sitelerine Ne Oldu?

Google translate web tarayıcılarında an itibariyle çalışmıyor!

Google Çevirici neden çalışmıyor? Google translate neden çalışmıyor? Google çeviri neden çalışmıyor? Çeviri sitelerine ne oldu?

Google çevirici çöktü mü?

Kullanıcılar Choreme arayüzünde Google çevirisine metin yazdıklarında çeviri hatası uyarısı ile karşılaştı. Goole translate çalışmazken hiç bir çeviri sitesinin çalışmadığı görüntülendi.

Peki Google Çeviri siteleri neden çalışmıyor? Çeviri sitelerine ne oldu? Google çevirici çöktü mü?

Henüz Google’dan bir açıklama gelmezken kullanıcılar zor durumda kaldıklarından yakındı.

Google Çeviri Ne Zaman Düzelecek?

Google Translate’in neden bozulduğu merak edilirken durumun ne zaman düzeleceğine dair henüz bir açıklama gelmedi.