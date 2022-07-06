Google açıkladı! Şarjınızı vakum gibi çeken o uygulama! Telefonunuzun şarjı anında bitiyorsa nedeni bu!

Günümüzde hemen hemen herkes akıllı telefon kullanmaktadır. Bu akıllı telefonlar ise İOS veya Android işletim sistemine sahip cihazlardır. Ancak her iki işletim sisteminde de en çok karşılaşılan sorunların başında şarj problemi gelmektedir. Telefonların şarjları doğrudan uygulamaların açık kalması ile alakalıdır. Bazı uygulamaların şarj tüketme gücü oldukça fazla olmaktadır. Bu nedenle telefonların şarjları daha kısa sürelerde tükenmektedir.

Özellikle Google mesajlar uygulaması en çok pil gücü harcayan uygulama olarak göze çarpmaktadır. Pil problemi yaşayan kişilerin bu uygulamayı kullanamamaları tavsiye edilmektedir. Öte yandan yapılan araştırmalarda Google mesajlar uygulamasının normal uygulamalara kıyaslara yüzde 30 fazla pil kullandığı yönünde. Bu uygulamanın kullanılması durumunda şarjınızın sık sık bitmesi gibi bir sorunla karşılaşabilirsiniz.

Google Mesajlar Telefondan Nasıl Kaldırılır?

Google mesajlar ya da herhangi bir uygulama işletim sisteminin özelliklerine göre iki farklı şekilde kaldırılmaktadır. Eğer IOS iletim sistemine ait bir cihazınız var ise o zaman ilk olarak ayarlar bölümüne gidilmelidir. Ayarlar bölümünde uygulama bilgilerine girilerek Google mesajlar seçilmelidir. Ardından karşınıza kaldır butonu çıkacaktır. Kaldır butonuna basıldığı zaman kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde uygulama cihazdan silinmektedir. Bu sayede daha uzun süreler boyunca bataryanızı kullanabilirsiniz. Öte yandan Android işletim sisteminde doğrudan uygulamaya birkaç saniye basılı tutmanız gerekmektedir. Ardından karşınıza yine uygulama bilgileri ve kaldır butonu çıkacaktır. Kaldır butonuna basarak Android cihazlar bu uygulamayı silebilirsiniz. Böylece telefon şarjınızın daha uzun süre kullanıldığını görebilirsiniz.

Google Konu ile İlgili Açıklama Yaptı

Google uygulamasının son zamanlarda bataryayı aşırı kullanması oldukça tepki toplamıştı. Bu tepkilerden sonra Google konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada uygulamanın pil tüketiminin diğer uygulamalar ile aynı olduğunu söyledi. Öte yandan sadece mesajlar uygulamasının değil Google’a ait tüm uygulamaların fazla pil tüketimine neden olmadığını duyurdu. Ancak uygulamayı kullananlar sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya sert tepkilerde bulundu. Açıklama sonrası uygulamanın kullanımında da ciddi azalışlar meydana geldi. Bu uygulamayı kaldırmanız durumunda sorununuz ortadan kalkacaktır.