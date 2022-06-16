Geniş bir nefes aldırdı! 8000 TL ödeme hesaba yatmış olabilir! Resmen vatandaşlar için açıklama yapıldı

8000 TL ödeme hesaba yatmış olabilir! Resmen vatandaşlar için açıklama yapıldı. Son dakika haberine göre 8000 TL ödeme nasıl alınır? Tüm detayları haberimizde açıkladık. 8000 TL ödeme alıp, almadığınızı sorgulamak istiyorsanız yapmanız gereken oldukça kolaydır. Bu kapsamda TC kimlik numarasınız ve TC kimlik kartınızda bulunan sayılarla bunu yapabilirsiniz. Akbank’a bir SMS atmanız bunun için yeterlidir. Son günlerde oluşturulan kampanyalarda bilhassa ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere banka şubelerine gitmeden kredi almak oldukça ilgi görmektedir. Akbank, yapmış bulunduğu yeni açıklamada, 8000 TL limitli olarak ödeme verecek olan bu kredi kampanyalarında ihtiyaç kredisi alacak kişilerin gelir belgesiz olarak 3 sene vadeye kadar kredi alacağını açıklamış durumda.

Akbank’ın kullanmış olduğu resmi web internet sitesi bağlamında kredi başvurusu yapmak çocuk oyuncağı olmaktadır. Akbank direk mobil uygulaması ile başvuruları anında alıyor. Evinizden veya istediğiniz yerden başvuru yapmak bir tık uzaklıkta. Bu yöntemle başvuru yaptıktan sonra 8.000 TL kredi alıp almadığınızı görebilirsiniz. Cep telefonunuz ile birlikte yapmanız gereken 4425’e kredi yazarak SMS göndermektir. Akbank Genel Müdürlük aracılığı ile birlikte onay mesajı telefonunuza gelecektir.

Akbank aracılığı ile birlikte kredi almak isteyen kişilerin kredi notları en az 1200 puan civarında olmalıdır. Kredi notunu findeks üzerinden sorgulayabilirsiniz. Akbank’tan kredi almak için en az 18 yaşında olmak gerekir. Öte yandan daha önce kredi alıpta ödeyemeyen veya icralık olanlar hiç başvurmasın kredi alamazsınız. 8000 TL’ye kadar kredi onayı almanız halinde sizlere 3 sene vadeli kredi ödeme tablosu yapılır. Kredi ödeme tablosunu 3 sene vadeli olarak oluşturacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde ise 3 ay ertelemeli olarak yaparlar.