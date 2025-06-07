Genç Başkomiser Serhat Yiğiter Kalp Kriziyle Hayata Veda Etti: Cenazesi Sorgun’da Toprağa Verilecek

Van Çevik Kuvvet’te görevli Yozgatlı polis memuru Serhat Yiğiter, Ankara’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yiğiter’in ani ölümü ailesini ve emniyet teşkilatını yasa boğdu.

Görev Aşkıyla Tanınan Bir Evlat, Bir Eş, Bir Polis…

Yozgat Kadastro Müdürlüğü’nden emekli Sadri Yiğiter’in oğlu olan Serhat Yiğiter, görev yaptığı Van Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü‘nde çalışkanlığı, disiplini ve insanlığıyla tanınıyordu. Ankara’da izinli olduğu sırada geçirdiği ani kalp krizi, genç yaşta hayatını sonlandırdı.

Yiğiter’in aracında fenalaşmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Acı haber hem memleketi Yozgat’ta hem de görev yaptığı Van’da derin üzüntüyle karşılandı.

2019’da Evlenmişti, Gözü Yaşlı Eşi ve Ailesi Geride Kaldı

Serhat Yiğiter, 2019 yılında Işılay Canlı ile evlenmişti. Evliliğinde ve görevinde örnek gösterilen bir isimdi. Onu tanıyanlar, “sessiz, saygılı, ailesine ve vatanına bağlı bir insandı” sözleriyle anlatıyor.

Yiğiter’in ani kaybı, arkasında gözü yaşlı bir eş, acılı bir aile ve onu seven yüzlerce dost bıraktı.

Cenazesi Sorgun’da Defnedilecek

Yiğiter’in cenazesi, 8 Haziran Cumartesi günü (yarın) öğle namazına müteakip Yozgat Sorgun Salih Paşa Camii‘nde kılınacak cenaze namazının ardından, Sorgun Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Cenaze törenine emniyet mensuplarının, Yozgat protokolünün ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.