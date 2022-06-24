Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2022 Cuma Kim Kazandı? Kim Elendi? Altınların Sahibi Tartışma Yarattı!

Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağı sevilen yemek gelin kaynana yarışma programı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde kimin birinci oldu, kim elendi?

24 Haziran Cuma 2022 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2022 Cuma günü elenen yarışmacı kim oldu?

Fatih Ürek’in sunumuyla başlayıp çeşitli isimlerden sonra Nursel Ergin’in sunumuyla devam eden Kanal D’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali gerçekleşti.

Yine bolca kavganın yaşandığı yemek bulma aşamasından sonra puanlar verildi ve birinci olan isimle yarışmadan elenen gelin kaynana belli oldu!

24 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi? 24 Haziran Gelinim Mutfakta hangi gelin kaynana elendi? 24 Haziran Gelinim Mutfakta altınları hangi gelin yarışmacı aldı?

Haftanın birincisinin az sonra belli olacağı yarışmada olaylar yine bitmedi. Tartışmaların yaşandığı bölümde sunucu Nursel Ergin müdahale etmek zorunda kaldı.

Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2022 Cuma puan durumu şu şekilde gerçekleşti;