Gelecek Sezon 2022-2023 Devam Edecek Diziler Tam Liste!

Yaz sezonuna girmemizle diziler sezon arasına girerken final yapan dizilerde tamamen belli oldu!

Sezonun son dizileri de sezon finalini ve finallerini bu hafta yapıyor. Hangi diziler gelecek sezon devam edecek böylelikle belli oldu.

Geçen sezona damga vuran Yargı, Mahkum gibi diziler yeni sezon biletini çoktan almışlardı. Son olarak bu sezon finaline geç giren dizilerde belli oldu.

Peki hangi diziler 2022-2023 sezonunda ekranlarda devam edecek? Sezonun yaz dizilerinden hangileri gelecek sezonda devam biletini alarak reyting savaşından galip çıkabilecek?

Yeni başlayan dizilerden Fox Tv dizisi İyilik gelecek sezon biletini aldı. Dizi daha yeni başlamasına rağmen sezon finali yaparak gelecek sezonda devam etme kararı aldı.

Kanal D’de Seversin, Fox Tv’de Senden Daha Güzel ve Gizli Saklı dizileri için şu an gelecek sezon belirsizliğini koruyor. Yeni başlayacak dizilerden de gelecek sezon devam edecek olanlar aşağıdaki listeye eklenecek gibi duruyor.

Peki kış sezonun dram dizilerinden hangileri gelecek sezon devam edecek?

İşte yeni sezonda devam edecek diziler;

Yasak Elma

Alparslan Büyük Selçuklu

Destan

Üç Kız Kardeş

Baba

Kuruluş Osman

Camdaki Kız

Mahkum

Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı

Aziz

Arka Sokaklar

İyilik

Yalnız Kurt

Kasaba Doktoru

Kardeşlerim

Gönül Dağı

Yargı

Teşkilat