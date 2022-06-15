Garanti Bankası Açıkladı! İki Ay Boyunca Ücret Alınmayacak

Pandemi dönemi bankacılık alışkanlıklarını toptan değiştirdi. Özellikle hastalık bulaş riski olduğu dönemlerde iyiden iyiye alıştığımız temassız ödeme yöntemi son zamanların en popüler ve en fazla tercih edilen ödeme yöntemleri arasında yer almaya devam ediyor. Peki ama bu ödeme yöntemini bu kadar popüler yapan ne oldu? Tabii ki öncelikle hijyenik alışverişin önünü açıyor olması, sonrasında ise bankacılık ürün ve hizmetlerinin kısa süre içerisinde daha da güvenli bir hal alması oldu. Son olarak ise, bankaların yaptığı teşvik ve kampanyaları temassız bankacılığın önünü açtı.

Kaliteli Bir Alışverişin Olmazsa Olmazı

Her zaman için güvenilir bir şekilde alışveriş işleminin tamamlanmış olması ilk sırada yer alıyor. Gerek fiziki gerekse online olsun yapılan tüm alışveriş işlemlerinin kısa süre içerisinde ve hızlı bir şekilde yapılması da alışverişi daha ayrıcalıklı bir hale getiriyor.

Gelecek Temassız Alışverişte!

Bu durumun ne kadar önemli ve ayrıcalıklı olduğunu bilen bankacılık sistemi temassız başta olmak üzere yeni nesil ödeme alışkanlıklarına yatırım yapmaya devam ediyor. Bir dönem anahtarlıkla ödeme yada kişiye özel ekipmanlarla ödeme gibi seçenekler denenmiş olmasına rağmen istenilen başarının elde edilemediği de biliniyor. Şimdilik tüm dünya bankacılık sisteminde öncelikli ödeme seçeneği söz konusu olduğunda akıllara kredi – banka kartı yada cep telefonu aracılığıyla yapılan ödemeler geliyor. Cep telefonunun bir adım öne geçtiğini de özellikle belirtmek gerekiyor. Peki ama bankalar bu konuda neler yapıyor? Buna biraz sonra değineceğiz. Şimdi Garanti Bankasının yaptığı açıklamaya geri dönelim.

Garanti Bankası Söz Konusu Olduğunda

Garanti Bankası tüm müşterileri için yaptığı açıklamada, aynı gün içerisinde ödemelerin hesaplara geçeceği ve yaklaşık olarak iki aylık süreç boyunca ücretsiz bir şekilde yapılacağının da önü açıldı. Buna göre bütün işyerlerinin Garanti BBVA’ya ait Garanti CepPos uygulamasını telefonlarına ücretsiz bir şekilde indirmeye başlayarak kullanabilecekler.

Aynı zamanda bu uygulamayı kullanan kişiler iki ay boyunca fiziki poslar için de herhangi bir ücret ödemeyecekler! Hatırlarsanız daha öncesinde bankanın fiziki pos kullanımına ekstra olarak talep ettikleri ücretlerinin yavaş yavaş başka alanlara da kaymaya başlayacağının altını çizmiştik.

Garanti Cep Pos Nedir?

Teknolojinin tam olarak yakalandığı inovatif bir üründür! Buna göre Garanti Cep Pos indiren iş yerleri, cep telefonlarını kısa bir süre içerisinde mobil pos ürününe döndürme ayrıcalığı yakalamış olurlar. Bu durum özellikle kuryeler için, anlık alışveriş seçeneklerinde ve diğer tüm detaylarda ön plana çıkan bir üründür.

Kullanımı ise son derece basittir: Garanti cep pos ürününü cep telefonunuza indirerek başlıyorsunuz. Gerekli bilgilendirme bölümlerini doldurarak garanti cep şube şifrenizle giriş yaparak son derece hızlı bir şekilde ödeme işlemini tamamlamış oluyorsunuz. Bu özelliği ile Garanti Cep Pos seçeneğinin son derece ayrıcalıklı ve son derece kaliteli bir bankacılık ürünü olduğunu söyleyebiliriz.

Bankacılık uygulamalarında ise hemen hemen dünyanın her yerinde benzer seçeneklerin ortaya çıktığını belirtmek gerekiyor. Yabancı kaynaklar ve bu konuda ön plana çıkan finans kuruluşları da daha çok cep telefonu tabanlı ödeme yöntemleri üzerine çalışıyor. Son dönemlerde Türkiye’de papara gibi finans uygulamalarının bu şekilde gelişmesinin başlıca nedeninin bu olduğunu da söyleyebiliriz.

Hem temassız hem de hızlı bir şekilde alışveriş işlemini kolaylaştırmak için siz de ayrıcalıklı olanın Garanti Pos seçeneğini kullanabilirsiniz. Tabii ki bu işlemler söz konusu olduğunda ödeme alan kişinin Garanti Bankası ile çalışan üye iş yeri personeli olmasına da özen göstermeniz gerekmektedir.