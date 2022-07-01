Gani Müjde Nilsu Berfin Aktaş’ın Dizi Kararını Değiştirdi!

Yaz döneminde çeşitli teklifler alan ve iki dizi arasında kalan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş Fox TV’nin yakında yayınlanması beklenen Tozlu Yaka dizisi ile anlaşma sağladı. Ünlü oyuncunun daha sonrasında Show TV ekranlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizisinden de teklif alınca kararını değiştirdi. Nilsu Berfin Aktaş ünlü yazar Gani Müjde’nin senaryosunu üstlendiği Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisini tercih etti.

Devrim özken Ertan Saban Birgül ve Özde Özberk gibi genç oyuncuların isimlerinin kadro ile buluştuğu dizinin ve genç oyuncuların öne çıkacağı gençlik hikâyesi olarak sunulacak.

Dizi ile birlikte kariyerinde etkili ve farklı senaryo içerisinde bulunacağını duyuran Nilsu Berfin Aktaş açıklamalarda bulundu. Genç oyuncunun mutluluğu gözlerinden belli oluyordu. Büyük isimlerle çalışmanın gururu içerisindeyim. Gani Müjde, Altan Dönmez senaristimiz ve yönetmenimiz onlara çok fazla güveniyorum. Çok iyi bir iş başaracağıma da inanıyorum.

Aktaş dizideki yeni rolünden bahsederken, çok dışa dönük bir karakterim var gizemli birisi olmadığımı belirten genç oyuncu. İlk defa oynayacağım bu rolde böyle güzel bir proje çok istediğim bir karakterdi. İyi ki geldi dedi dizide celladına aşık olacağını söyleyen sözlerle devam etti. Tanıtımlarda ise genç oyuncunun canlandırdığı rol ile alakalı ipuçları veriyor.

Güzelliği ve yeteneği ile parlayan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş Kuzey Yıldızı dizisinde ve benim hayatım projesinden sonra Kalp Yarası dizisine konuk oyuncu olmuştu. Nilsu Berfin Aktaş’ın yeni projesini sevenleri merak ediyordu. Nilsu Berfin Aktaş’tan son gelen haberlere göre yeni dizisi belli oldu.

Peki, Nilsu Berfin Aktaş Kimdir?

1998 Ankara doğumlu Nilsu Berfin Aktaş sinema ve dizi oyuncusudur 1.70 boylarındaki ünlü oyuncu Sana da Akademisi oyunculuk bölümünden mezun oldu. 2018 tarihinde Fırat Parlak ve Hande Alkan’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı adlı yarışmada adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Pantene, Cornetto Turkcell gibi markaların reklamların da rol alan güzel oyuncu. Kariyerine 2019 yılı Rastlantı filminin sonrasında ilk Aşk Kuzey Yıldızı dizilerinde de rol alarak devam etti. Dizinin Gökçe Mollaoğlu karakterine can veren genç yetenek yeni projelerde de yer almayı başarıyor.

Rol aldığı diziler ve filmler Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Ölüm Zamanı. Kolej, Benim Hayatım Rastlantı dizileri oldu. Katıldığı yarışmalar ise Geleceğin Starı, Gökçe karakteri ile Kuzey Yıldızı’nda öne çıkan Nilsu henüz çok genç olmasına rağmen bu sektörde adını duyurmayı başardı.

Dijital dizi olan Ölüm Zamanı ve sonrasında Benim Hayatım dizisi ile başrol oynayan güzel oyuncunun bu hikâyenin 6 bölüm sürmesinin talihsizliğini de yaşadı. Sonrasında Kalp Yarası dizisine devam eden fakat 5 bölüm oynadıktan sonra tekrar bir final şanssızlığı yaşayan oyuncu son zamanların en hızlı çıkış yapan oyuncuları arasında yerini buldu.

Yeni gençlik dizisi Tozlu Yaka setinde başrol oyuncu olarak rol alacağı netleştikten hemen sonra sevenlerinin merakla beklediği oyuncunun son anda yaptığı değişiklikle yeni bir diziye imza attı. Ve kadrosuna dahil olduğunu açıklandı. Ntc Medya aracılığıyla Fox TV ekranlarında yayınlanması beklenen Tozlu Yaka için anlaşma sağlarken diğer yandan kendisine sunulan başka bir diziyi tercih etti. Nilsu Berfin Aktaş, Gani Müjde imzalı Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizide rol alacağını belirtti.

Kadrosu neredeyse tamamlanmış olan Tozlu Yaka dizisi ve çekimlerine başlaması beklenirken bu değişimli yeni bir kadın başrol bulunması için arayışlar sürüyor.