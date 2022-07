Frikik vermesine ramak kala… Dekoltesine yorum yağmuru! Kardeşlerim‘in Asiye’si döktürdü!

Kardeşlerin adlı dizide Asiye rolünü oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun koyduğu fotoğraflar nedeniyle sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Sosyal medyayı oldukça sık kullanan oyuncunun verdiği pozlar takipçilerini ikiye böldü bir kısım takipçi oyuncunun yaşının küçük olması sebebiyle bu tip fotoğrafları tasvip etmediklerini dile getirirken oyuncunun sevenleri onu yalnız bırakmadı ve gösterdikleri olumlu ve destekleyici mesajlarla destek oldular. Kötü yorumları umursamadığı verdiği tepkilerden belli olan başarılı oyuncu paylaşımlarına hız kesmeden devam etti. Bugüne kadar pek çok dizide rol alan oyuncu canlandırdığı karakterlerle kendine büyük bir hayran kitlesi toplamıştır.

Oyunculuğunun Yanında Güzelliğiyle de Ön Planda

Paylaştığı her fotoğrafla hayranların olumlu tepkiler alan ünlü oyuncu giydiği kıyafetler ve verdikleri pozlarla sosyal medyada adından söz ettiriyor. Yorumlara baktığımızda olumsuz yorumlarında olduğu görülüyor fakat bu durumun insanların oyuncular ile onların gerçek hayatta ki kişiliklerini karıştırmasından kaynaklandığı düşünülüyor. İnsanlar kendi değer yargıları ile sevdikleri oyuncuların değer yargılarını karşılaştırarak tepki gösterdiğinden dolayı oyuncular sık sık bu tarz olumsuz yorumlara maruz kalabiliyor. Birçok oyuncu artık bu tarz olumsuz yorumları okumazken bazı oyuncular tuttukları sosyal medya yöneticileri üzerinden bu kişilere cevap vermeyi uygun görüyor. Zaman ilerledikçe ve insanların dizi kültürü geliştikçe bu tarz kırıcı durumlarında azalacağı düşünülüyor.

Aile Kızlarına Destek Oluyor

Oyuncu için yapılan yorumlar ne yazık ki her zaman kendisi ile ilgili olmuyor. Bazen takipçileri eleştirinin dozunu kaçırarak ünlü oyuncunun aile yargılarına da dil uzatabiliyor. Her ne kadar ailesi yaşanılan bu durumlara bir cevap verme gereği duymadılarsa da onların kızlarının sonuna kadar arkasında olduğu biliniyor. En az oyuncu kadar sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan annesi kızı ile eğlenceli anlarının pozlarını paylaşıyor. Fotoğraflara baktığımızda anne ve kızın birer arkadaş gibi oldukları görülür. Ayrıca annesinin kızını sete gittiği zamanlarda onu yalnız bırakmadığı ve kızının her zaman arkasında olduğu da biliniyor. Hayranlarının yaptığı bazı ağır yorumlar bu sebeple uygun bulunmuyor