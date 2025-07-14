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Flamingoların Sessiz Bekçileri: Yozgat’ta Jandarma Doğayı Koruyor

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admin Yönetici
Flamingoların Sessiz Bekçileri: Yozgat’ta Jandarma Doğayı Koruyor

Yozgat’ın Gelingüllü Barajı, ilkbahar aylarında doğanın nadide misafirleri olan flamingolara ev sahipliği yapıyor. Bu zarif kuşların huzuru ise jandarmanın sıkı koruması altında.

Yozgat’ın Doğal Güzelliği: Flamingolar Gelingüllü’ye Akın Ediyor

Yozgat’ta tarımsal sulama amacıyla inşa edilen Gelingüllü Barajı, bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğaseverleri heyecanlandıran bir manzaraya bürünüyor. Esenli Köyü yakınlarında yer alan baraj, özellikle flamingoların konakladığı önemli bir sulak alan haline geldi. Renkli tüyleri ve zarif duruşlarıyla bölgeyi adeta bir açık hava sergisine dönüştüren flamingolar, her yıl bu dönemlerde baraj çevresinde gözlemlenebiliyor.

Jandarma Doğayı Nöbet Tutuyor

Flamingoların ve diğer kuş türlerinin doğal yaşamlarını sürdürebilmesi için bölgede yoğun bir koruma faaliyeti yürütülüyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, baraj çevresi ve kırsalda düzenli devriye görevleri gerçekleştirerek yaban hayatının güvenliğini sağlıyor. Kaçak avcılığa karşı dron destekli denetimler sürdürülürken, çevre köylerde de vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Kodallı Köyü’nden Doğaya Tanıklık

Baraj kıyısındaki Kodallı köyünde yaşayan Yadigar Çalışkan, flamingoların her yıl bölgeye gelmesinin artık bir gelenek halini aldığını söylüyor. Çalışkan, “Renkleri çok güzel, görsel olarak da hoş bir manzara oluşturuyorlar. Gelen ziyaretçiler cep telefonlarıyla fotoğraf çekiyor, sessizce izliyorlar. Burası kuşların da bizim de huzur bulduğu bir yer haline geldi,” diyerek bölgenin doğal cazibesine dikkat çekiyor.

Doğaseverler İçin Yeni Rota: Gelingüllü Barajı

Sadece tarımsal değil, ekolojik açıdan da büyük önem taşıyan Gelingüllü Barajı, Yozgat’ın yaban hayatında yeni bir denge oluşturmuş durumda. Flamingoların varlığı ise barajın sadece su kaynağı değil, aynı zamanda bir yaşam alanı olduğunu gösteriyor. Bölge, hem fotoğraf tutkunları hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için eşsiz bir keşif noktası sunuyor.

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