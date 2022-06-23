Fiat Egea’yı bu fiyatlarda hiç görmediniz! Fiat Egea satın alacaklar bu fiyatları kaçırmasın… Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının sürekli artmasıyla, tüketiciler hem konforlu hem ucuz maliyetli araç arayışına girmektedir. Artan araç fiyatları karşısında alınabilecek en iyi araçlardan biri de Fiat Egea’dır. Yatırım olarak alınabilecek en iyi arabalardan Fiat Egea motorları olarak 1.4, 1.3 multijet ve 1.6 multijet seklinde tasarlamakta.

Ayrıca en yeni çıkardığı motor 1.5 yarı elektrikli-benzinli olacak şeklinde tasarlanmış. Şimdilerde yarı elektrikli yarı benzinli olarak çıkardığı bu motoru ilerleyen dönemlerde tamamı elektrikli olacak şekilde üretecek.

Şimdiden yüzlerce kişi tarafından sipariş verilmiş durumda. Bu yüzden bazı siparişlerde gecikme yaşanabilmekte. Egea’nın tercih edilme nedenlerine bakacak olursak en çok konforu, uygun maliyetli oluşu ve yakıt tüketim açısından birçok araca göre oldukça tasarruflu oluşu dikkat çekmektedir. Diğer araçlara göre oldukça güzel fırsatlar sağlayan Fiat Egea için son dönemin fiyatlarına göz atalım.

Fiat Egea 2022 Mayıs Fiyat Listesi

1.4 Fire Motorlu Araçlar İçin;

-Egea, Easy Paketi, Benzinli, Manuel, Fiyatı 295 bin 900 Lira

-Egea,Easy Plus Paketi, Manuel, Benzinli, Fiyatı 308 bin 700 Lira

1.3 Multijet Motorlu Araçlar İçin;

-Egea,Easy Paketi, Manuel, Dizel , Fiyatı 397 bin 900 Lira

-Egea,Easy Plus Paketi, Manuel, Dizel, Fiyatı 435 bin 600 Lira

1.6 Motorlu Araçlar İçin;

Egea, Easy Paketi, Otomatik, Dizel, Fiyatı 479 bin 900 Lira

1.5 Hibrit Motorları İçin;

Egea, Easy Paketi, Otomatik, Hibrit-Benzin 519 bin 900 Lira şeklindedir.

Aracın Opsiyonlu Fiyatları Nelerdir?

Aracını opsiyonlu almak isteyen müşteriler için de opsiyon olarak; renk farklılıklarında 2 bin 500 TL, güvenlik paketi artı olarak 12 bin TL, alaşımlı jant ve stil kapak jant 2 bin 500 TL, Plus Paketini de 12 bin TL gibi bir farkla sunuyor.

Özellikle son zamanlarda Fiat Egea satın alacakların karşısına alternatif seçeneklerin çıktığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Burada Fiat Egea kampanyalarına dair kapsamlı bir araştırma sürecini yakından takip ediyor olmak, beraberinde önemli kazanımları getirecektir.