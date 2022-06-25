Feryal Atay’dan Olay Açıklama

Ünlü ve emekli hakim Feryal Atay’dan olay ve skandal yaratacak bir açıklama yapıldı. Atay tarafından verilen bilgilere göre emekli maaşlarına bloke konulmasının yasalara aykırı bir davranış olduğu belirtiliyor. Emekli vatandaşların maaşlarına bloke konulmasının usulsüz olduğunu ifade eden Feryal Atay bu açıklaması ile emeklilerin yanında olduğunu da net bir şekilde belirtmiş oldu.

Ünlü hakim bu açıklamaları ile emekli olan vatandaşların yüreklerine su serpmiş oldu. Feryal Atay emekli maaşlarına bloke konulamaz bu kanun ve yasalara aykırı diyerek dikkat çekmeyi başardı. Milyonlarca emekli vatandaş bu habere bir hayli sevinecek. Yapılan bu açıklama emekli vatandaş tarafından ilgiyle karşılandı.

Emekli Maaşlarına Bloke Konulamaz Yasalara Aykırı

Emekli olan vatandaşlar çeşitli konularda değerlendirmek üzere tüketici kredisi çekebiliyor. Bankalar tarafından sunulan tüketici kredilerinde ödeme yapılmaması durumunda ise ne yazık ki maaşlar üzerine bloke konularak ödemeyi bu şekilde tahsis ediyorlar. Vatandaş ise bu durum karşısında ne yapacağını bilemiyor.

Ancak ünlü emekli hakim Feryal Atay bu konuya bir açıklık getirerek emekli maaşlarına bloke konulamaz diyor. Blokaj konusunun yasalara ve bütün kanunlara aykırı olduğunu ifade eden Atay emekli vatandaşların mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor. Bu bakımdan emekli maaşı üzerine bloke konulan emeklilerin haklarını aramaları konusunda uyarıda bulunuyor. Feryal Atay konuya dair çok önemli açıklamalarda bulunarak gündeme geldi.

Yargıtay Genel Başkanlığı geçen sene içerisinde tüketici kredisi kullananların taksitleri ödemediğinde maaşlara bloke konulamayacağı konusunda karar vermişti. Bu akrara rağmen ise bankalar bu durumu göz ardı ederek çok sayıda emekli vatandaşın maaşını bloke koyarak dondurmuştu. Vatandaşların mağduriyeti devam ederken emekli hakim Feryal Atay tarafından son dakika bir açıklama yapıldı. Bu konuda görüşlerini bildiren Atay yasalara aykırı bir davranışın devam etmesine dair açıklamada bulundu. Bu durumun ise yeniden Yargıtay’a taşınmasını istedi. Emekli olan bir vatandaş maaşına bloke konulduğunu ve hiç bir işlem yapamadığını açıkladı. Atay ise bu durum karşısında bir dilekçe ile ilgili birimlere başvuru yapılmasını açıklıyor.

Emekli Vatandaşın Mağduriyeti Ne Zaman Bitecek

Emekli olan vatandaşların kredileri ödememesi durumunda hesaplarına bloke konulması emeklinin mağduriyeti ne zaman bitecek sorularını gündeme getirdi. Konu hakkında görüşlerine önem verilen Feryal Atay ise bozma kararı karşısında direndiğini ifade ediyor. Aynı zamanda Atay emekli maaşlarına asla bloke konulamaz bu yasaya ve Anayasaya aykırı olan bir davranıştır diyerek takdir topladı.

Feryal Atay yaptığı açıklamalarda Yargıtay Dairesi Başkanlığının bu kararı vermesi için büyük mücadeleler verdiğini dile getiriyor. Verilen bu kararın kendisinin direnişler karşısında netleştiğini ifade eden Atay emekli vatandaşların hala bu durumdan dolayı mağduriyetlerinin devam ettiğini belirtiyor. Emekli vatandaşlar bu durumdan bir hayli şikayet ediyor.

Emekli hakim Feryal Atay maaş blokeleri konusunda emekli olan vatandaşlar için desteklerini esirgemiyor. Yargıtay Başkanlığı tarafından verilen kararda direnişinin etkisi olduğunu ifade eden Atay maaşlara konulan bloke işleminin yasalara ve Anayasaya da aykırı olduğunu belirtiyor. Kendisinin de emekli olduğu bilinen Feryal Atay bu açıklamaları ile gündemde fırtınaların esmesine neden oldu. Emekli olan vatandaşların yanında olan ve duran Feryal Atay bloke konusunda vatandaşları destekliyor. Yargıtay Dairesi Başkanlığı geçen sene maaşlara bloke konulmamasına hükmetmişti. Ancak bankalar bu durumu görmezden gelerek kredilerin ödenmemesi durumunda hemen maaşlara el koyuyor. Bu konu ile ilgili ise yeniden Yargıtay Dairesi Başkanlığının karar almasını istiyor.