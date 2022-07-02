Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan dudak ısırtan bornozlu paylaşım! Sen ne yaptın Hanife…

Sen ne yaptın Hanife… Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan dudak ısırtan bornozlu paylaşım! Evlilik programlarıyla bir dönemin en popüler isimlerinden birisi olan Hanife’nin bornozlu paylaşımı sosyal medyaya damgasını vurdu. Gelin adayının pozunu görenler fotoğrafın altına “Sen ne yaptın Hanife” şeklinde yorumlar yaptı. Bir döneme katıldığı izdivaç programlarıyla damgasını vuran Hanife Gürdal’ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Sosyal medyada oldukça geniş bir kitleye sahip olan ünlü isim paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Gürdal’ın bornozlu son paylaşımı hayranlarını şaşırttı.

BORNOZLA PAYLAŞTI

Gelin adayı olarak tanınan Hanife’nin bornozlu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

“SEN NE YAPTIN HANİFE?”

Ünlü ismin takipçileri fotoğrafın altına “Sen ne yaptın Hanife” şeklinde yorumlar attı.

“ZOR GÜNLERİ…”

Hanife Gürdal Instagram Hikayeler bölümünden paylaştığı fotoğrafın üstüne Zor günleri bu şekilde atlatıyorum, yoksa katil olacağım” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA OLDUKÇA AKTİF

Bir süre önce evlenen ve mutlu bir şekilde yaşamını sürdüren Hanife Gürdal sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

EVLİLİK PROGRAMLARIYLA TANINMIŞTI

Ünlü isim geçmiş yıllarda katıldığı evlilik programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.