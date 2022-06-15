Fed Faiz Politikalarında Son 28 Yılın Hareketleri Yeniden Gözleniyor! Altın Fiyatları Ne Olacak?

Altın fiyatlarını son dönemde ani dalgalanmaları gözlerin ani yükseliş ve düşüşlere çevrilmesine neden oldu. Altın fiyatlarına dair her an bir son dakika gelişmesi yaşanırken, 28 yıl sonra gerçekleşmesi öngörülen bir ilk ile de altın yatırımcıları karşı karşıya kalabilir.

Altın fiyatlarında beklenen büyük düşüş haberi, emtia uzmanları tarafından peş peşe açıklamalar gelmesine neden oluyor. Kenarda birikimi olan herkesin bilen birilerine sorma gereği duyduğu altın fiyatlarının akıbeti, son dönemde gündemi meşgul eden başlıca konular arasında yer alıyor.

Aynı gün içinde 1824 ve 1879 Doları gören Ons altın fiyatı, gram altın fiyatının da 100 liranın altına gerilemesine neden oldu. En yüksek 1042 seviyelerine ulaşmış olan gram altın, bugün itibariyle 1007 TL civarında fiyatlandı.

Altın Fiyatları FED Kararını mı Bekliyor?

Fed kararı öncesi Altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların nasıl pozisyon alacakları konusunda ikileme düşmelerine neden oluyor. 15 Haziran tarihinde açıklanacak olan Fed Kararı, küresel piyasalara ve Amerika’da yaşanan enflasyon aşım sorununa ilişkin birçok para politikalarını kapsayacak.

Fed kararının doğrudan altın ve Dolar fiyatlarını etkiliyor olması ise gözlerin ABD fed kararına çevrilmesine neden oldu. Amerika başta olmak üzere dünya genelinde yükselişte seyreden enflasyon sorunu piyasalardaki fiyatlandırmaları yakından ilgilendiriyor.

Enflasyonun yükseliş trendinde uzun süre kalması eğiliminde olması ise Fed kararlarının da para politikaları konusunda agresif bir tavır üstleneceğine ilişkin öngörülerde bulunuluyor. Bu doğrultuda Fed yetkilileri tarafından ihtimaller dışında tutulan 75 puanlık politika faiz artışı yeniden fiyatlandırmalar ile birlikte gündeme gelmiştir.

Fed Başkanı Jerome Powell Ne Diyor?

Geçen ayki Fed kararı öncesi yaptığı açıklama da Fed Başkanı Jerome Powell, para politikalarındaki sıkılaştırma çalışmalarının enflasyon düşene kadar süreceğini belirtmiştir. Kalıcı ve net bir enflasyonda düşüş gözlemleri halinde ise agresif tutumdan yana olan kararlar hakkında yeniden düşünüleceğini vurgulamıştır.

Temmuz ayı çerçevesinde yapılacak toplantıda 75 puan seviyelerinde olan tahmin yüzde 53 seviyelerine yükseltildi. Barclays analistleri tarafından yapılan tahminler haziran ayı verileri kapsamında faiz artış beklentisi 75puana yükseltildi.

En son 1194 yılında 75 puanlık faiz artışına giden Fed, son 28 yılda bir ilk daha gerçekleştirerek yeni bir artış beklentisi oluşturmuştur. Bu noktaya ilişkin analistler yarın ki yapılacak Fed toplantısı sonrası alınacak kararlar arasında sert bir faiz artışının söz konusu olabileceğini dile getiriyor.

Enflasyon Verileri Fed’i Zora Sokuyor

Fed’in sıkı para politikaları uygulamasına geçişinde yüksek enflasyon verilerinin etkisi halen sürüyor. Mayıs ayı verileri çerçevesinde 50 puanlık faiz artımı ile son yılların en büyük faiz artırımı olduğundan bahsediliyor.

Birçok analist ise Fed’in bugün ki toplantı sonrası yatırımcıları ters köşe yapabileceği bir politika izleyebileceği yönünde açıklamalarda bulunuyor. Artan enflasyon ve faiz puanlarının küresel piyasalardaki huzuru daha fazla kaçırmaması adına farklı bir yol izleyebileceği hakkında görüşler mevcut.

Eylül ayına kadar sürmesi beklenen enflasyon sorunu ile birlikte Fed’in faiz artırımı konusundaki tutumunun 175 puana kadar aşabileceği düşünülüyor.

Dolar Ve EURO Kuru Ne Olacak?

Yüksek enflasyonun neden olabileceği küresel piyasalardaki yavaşlama ve düşüş Fed’in faiz kararlarındaki artışa yönelik etkilerinin sürmesi bekleniyor. Bu etki dolar endeksinin dün yeniden 105 seviyelerine ulaşmasına neden oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizleri son 11 yılın rekor seviyesini görerek 53.30 seviyesine kadar tırmanmıştır.

Para piyasalarındaki net olmayan grafikler altın ve dolar yatırımcılarının artış ve yükseliş anlarında nasıl bir yol izleyecekleri konusunda geri planda kalmalarına da neden olabiliyor.