Fatura Ödemesi Yapanlar Dikkat! Ay Sonuna Kadar Başvuru Yapılabilir

Bankalar müşteriler için yeni kampanyalar sunmaya devam ediyor. Bu bankaların arasında yer alan Akbank’ta Axess kullanıcılarına özel bir şekilde hazırlanan fatura ödemelerine chip para fırsatını açıklamış bulunuyor.

Buna göre Haziran ayında vermiş olduğunuz bütün yeni fatura talimatlarınız için çift para verilecek. Onun için fatura aç yazıp 45 66 ya kısa mesaj gönderenler bir yeni fatura için 15 Türk lirası, 2. yeni fatura için 30 Türk Lirası, 3. yeni fatura için 50 Türk lirası chip para kazanacak. 4. olan yeni fatura için ise 75 Türk lirası, 5 ve daha fazla fatura için tam olarak 100 TL chip para kazanma avantajı yakalamanız mümkündür.

Kampanyada Ayrıntılar Şu Şekilde Yer Alıyor

Axess, Axess eki26 ve free asıl kartınız ile bu kampanyada 1 ile 30 Haziran 2022 tarihleri kapsamı içinde faydalanabilirsiniz. Kampanyaya katılım kapsamında birden fazla kartınız bulunuyorsa minimum bir talimatın Axses ya da Fire kartınızda olması gereklidir.

Kampanya kapsamında Axess, Axess exi26 ve free kartınız ile otomatik olarak ödeme talimatı verdiğinizde bir yeni fatura için 15 Türk lirası chip para veriliyor. Bu kazanımlar yaklaşık 5 fatura ödenmesine kadar artarak devam ediyor. Sonuçta 100 TL’ ye kadar chip para kazanma hakkınız bulunuyor. Bu kampanya müşteri bazında olan bir kampanyadır. Haziran ayı süresince kampanyaya katılım olan kartlarınız ile verebileceğiniz bütün fatura ödemeleriniz ile en fazla 100 TL chip para kazanabilirsiniz. Kampanya kapsamında kazanılmış olan ödül tutarı 2 Temmuz 2022’de kartınıza chip para olarak yansıtılacaktır.

Ödül sadece yeni verilecek olan talimatlar için geçerli sayılacak. Kredi kartınızdan verilmiş olan otomatik fatura ödeme işlemlerini iptal edip tekrardan verirseniz kampanyaya katılamazsınız. Banka hesabına tanımlı olan fatura ödeme talimatlarınızı iptal eder ve kredi kartınızdan verirseniz bu kampanyadan yararlanma şansınız yoktur. Hesaptan verilmiş olan talimatlar kampanyaya dahil olmayacaktır.

6 Ay İptal Edilmemeli!

Kampanyadan ödül almanız durumunda ödül yükleme tarihinden itibaren 6 ay içinde iptal etmemeniz gerekir. Otomatik ödeme talimatı vermiş olduğunuz faturaların tahsilatının karttan yapılmış olması gerekli olan koşuldur. Aksi bir durum söz konusu olduğunda chip para taahhüd sonunda geri çekilir.

Talimat kapsamı içinde kredi kartından yapılacak fatura ödemelerinde bankanın belirlemiş olduğu otomatik fatura ödeme faizi uygulanmış olur. İlave asgari borcunun son ödeme tarihine kadar ödenmemesi ya da kısmi ödenmesi halinde faturanın ödenme tarihinden son ödeme tarihine kadar faiz oranı yüklenir. Faiz oranı son ödeme tarihinden borç kapanana kadar ödenmemiş olan asgari üzerinden gecikme faiz oranı ve asgari tutarı aşan kısım üzerinden fatura faiz oranına işletilmiş olur.

Cep telefonu Vodafone, Turkcell, Türk Telekom, Avea, Teknosa mobil ve POCELL faturaları ve Superonline faturalarınızdan faiz tahsil edilmez.

Kampanyadan yararlanmaya başlamak için 30 Haziran 2022’ye kadar katılım yapılması gerekir. Katılım yapılması için kampanyaya katıl butonuna tıklamanız veya fatura yazıp 45 66’ya kısa mesaj göndermeniz yeterli sayılacaktır. Kampanyaya katılımınız kısa mesajın Akbank tarafına ulaşması sonrasında ve Akbank tarafından kayıt olduğunuz bilgisinin verilmesinden sonra sağlanmış olur. Katılım için gönderilmiş olan kısa mesajlar kendi operatörleriniz tarafından tarife üzerinden ücretlendirilme yapılacaktır. Bir ay içinde sadece bir defa bu fatura kampanyasına dahil olabilirsiniz.