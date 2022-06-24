Fatura Ödemesi Yapacak Olanlar Dikkat! 150 TL Hediye Verilecek

Yapı Kredi Bankası’nın yapmış olduğu açıklama vatandaşa duyuruldu. Bankanın sunmuş olduğu kampanyaya katılana 150 Türk Lirası hediye verilecek.

Yapı Kredi Bankası otomatik ödeme talimatı vermiş olan müşterilerine bir avantaj sundu. Banka otomatik ödeme talimatı vermiş olan kişilere 150 Türk Lirası hediye edeceğini ilgili vatandaşlara duyurdu. Buna göre ilk yeni olarak otomatik fatura ödeme ya da hızlı geçiş sistemi talimatı için 10 Türk Lirası en fazla 150 TL puan hediye imkânı verilecek. Bunun beraberinde talimatın kredi kartından verilmiş olan her yeni talimat için ilave olarak 10 TL toplam olarak 50 TL ekstra puan verilecek.

Kampanyanın Ayrıntıları ve Şartları Neler?

11 Haziran ile 10 Temmuz 2022 tarihleri içinde müşterilerin bireysel vadesiz mevduat TL hesabından ya da bireysel hesaplarından verdikleri otomatik ödemede geçerli olacak. Ayrıca Word Business kredi kartından vermiş oldukları ilk yeni otomatik fatura ödeme ya da hızlı geçer sistemi talimatı için 10 TL 2 yeni talimat için ise 25 TL 3 yeni talimat için ise 45 TL ödenecek. Bunların yanı sıra 4 yeni talimata 70 Türk lirası 5 olan yeni talimata 150 TL puan veriliyor.

Kampanya kapsamı içinde olan kredi kartlarından verilecek her yeni otomatik ödeme talimatı için ilave olarak 10 Türk Lirası toplam ise 50 Türk Lirası ilave puan yansıtılacak. Kampanyaya katılım sağlamak isteyen kişiler talimat yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 11 haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını 44 70’e kısa mesaj ile göndermesi gerekiyor. Sisteme kayıtlı bulunmayan Cep telefonlarından gönderilen katılım başvuruları banka tarafından dikkate alınmayacaktır.

Duyurulmuş olan kampanya sadece yeni tanımlayacağınız fatura ya da hızlı geçiş sistemi talimatları için geçerli sayılacaktır. Daha evvelinde tanımlı talimatlar iptali yapılır tekrardan verilir ise kampanya kapsamına dahili söz konusu değildir.

Kampanya süresince verilmiş olan her bir talimat için 11 Haziran ile 10 Ağustos 2022 tarihleri içinde alakalı faturalar en az bir defa otomatik olarak ödenmesi gerekir.

Kampanya süresince verilmiş olan her bir talimat için kampanya bitiş tarihinden sonra 6 ay süre talimatın geçerli olması gereklidir.

Kampanyada Kazanılmış Olan Puanlar Ne Zamana Kadar Geçerlidir?

Kampanya kapsamı içinde kazanılmış olan puanlar 15 Ağustos 2022 tarihinde kredi kartına ya da banka kartına yansıtılır. Puanların yansıtılması yaklaşık olarak 2 iş günü kadar sürebilir. Ödüllendirme yapılması için ödüllendirme tarihinde müşteri olan kişinin en az bir tane kullanıma açık kredi kartı ya da banka kartının bulunması gerekir. Aynı abone numarası için birden fazla ödeme talimatı verilmesi halinde bu talimatlardan sadece bir tanesi için ödül vardır. Kampanya döneminde en çok 6 ay öncesine kadar iptali yapılmış otomatik fatura ödeme talimatının kampanya dönemi içinde yeniden verilmesi durumunda ödül verilmesi söz konusu değildir.

Kampanya döneminde en fazla 6 ay öncesi 1 derece yakını adına talimatlı olan fatura ödeme ya da hızlı geçiş sistemi talimatlarının iptali yapılıp yeniden talimat verilmesi durumunda yine ödül verilmeyecektir. Cep telefon faturası için verilmiş olan talimatlarda numara taşınabilirliği uygulaması sayesinde operatör değiştirerek yeniden talimat vermesi durumunda sadece son talimat için müşteriye ödül verilir. Kampanya dahilinde sadece cep telefonu elektrik doğalgaz internet su ve hızlı geçiş sistemi talimatları için ödüllendirme yapılacaktır. Bir müşteri sunulmuş olan kampanyadan bir defa faydalanabilir ve en fazla 150 TL ödül kazanma hakkına sahip olabilir.