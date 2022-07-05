Fatih Terim Masterchef Türkiye’ye Konuk Jüri Oldu!

TV8’in fenomen yarışma programlarından Masterchef Türkiye programına İmparator lakaplı Fatih Terim konuk oldu!

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın yer aldığı Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’in fenomen yemek yarışma programı Masterchef Türkiye’ye sürpriz konuk!

Galatasaray eski teknik direktörü Türk futbolunun İmparatoru Fatih Terim TV8’in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye’yi ziyaret etti.

Fatih Terim Masterchef Türkiye setini ziyaret edip İrem Kanan ve Mehmet Yalçınkaya ile buluştu.

Masterchef Türkiye setini ziyaret eden Fatih Terim fanatik Galatasaraylı olan şef Mehmet Yalçınkaya ile fotoğraf çektirdi.

Fatih Terim’in sadece Masterchef Türkiye setini ziyaret ettiği öğrenildi. Terim’in programda görülüp görülmeyeceği ise merak ediliyor.

FATİH TERİM KEBAPÇI SELO KAVGASINDA YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAY!

Fatih Terim 2017 yılında Çeşme’de damatları nedeniyle Alaçatı’da Kebapçı Selo olarak bilinen Selahattin Aydoğdu’nun mekanını basmış ve kavga etmişti.

Olay sosyal medyada gündem olurken yıllar sonra Sercan Dikme’nin anlattığı anı gündem oldu.

Sercan Dikme katıldığı bir programda Fatih Terim’in Kebapçı Selo ile kavgası sonrası basın toplantısı düzenleyip üzerini çıkartarak dayak yiyenin kendisi taraf olmadığını kanıtlamaya çalıştığını söyledi.