Faizlerde Merkez Bankası depremi! 500 TL nakit iade! 32 günlük vadeli mevduat hesabına net 9.265,75 TL kazanın… Bankaların mevduat faiz oranları uçuşa geçti! Bitmeyen hoş geldin faizi fırsatlarını da sunan Alternatif Bank, %22,25 ile neredeyse tüm zamanların en yüksek faiz kazancını sunuyor. 32 günlük vadede en yüksek faiz getirisini elde etmek isteyenler için en kârlı oranlar sunuluyor. Kenarda birikimi olanlar için 9.265,75 TL net getirisi var

Alternatif Bank Bitmeyen Hoş Geldin Faizini Duyurdu!

Alternatif Bank VOV Hesap, %22,25 avantajlı faiz oranları ile bol bol kazanç elde etmek isteyen herkes için ayrıcalıklı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Ek ürün kullanımı ile bitmeyen hoş geldin faizinden yararlanma imkanı veren Alternatif Bank, VOV Hesap acıkışından sonra avantajlı faiz oranlarını 90 gülük süre sonunda da kullanılmasını sağlamaktadır.

90 günlük yüksek hoş geldin faiz dönemi sonunda, belirlenen ek ürün kullanımı ile standart faiz döneminde de TL mevduatı için süresiz olarak hoş geldin faizinden yararlanma imkanı sunulmaktadır.

500 TL’ye Kadar Nakit İade Fırsatı!

VOV Hesap kapsamında bağlı olan VOV banka kartı ile yapılan tüm harcamalarda ise ayrıca 500 TL’ye kadar nakit iade kazanma şansı elde edilmektedir. Kolay başvuru adımlarını takip ederek avantajlı VOV Hesap fırsatlarından da yararlanarak kenardaki birikimlerinizi kolayca değerlendirebilirsiniz.

Vadesi bozulmadan vadeli hesap olarak kullanabileceğiniz VOV Hesap, ücretsiz havale ve EFT gibi bankacılık işlemlerinde de ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. 500 TL’ye kadar nakit iadesi ve hiç bitmeyen hoş geldin faizi kazançları artırmayı başarıyor.

32 Günlü En Yüksek Faiz Veren Banka

32 gülük en yüksek faiz oranlarına sahip Alternatif Bank, yüzde 22,25 faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek isteyenler için en avantajlı seçenekleri sunuyor. 500.000 TL birikim için VOV Hesap kapsamında 32 günlük vadede aylık net kazanç ise 9.265,75 TL olarak hesaplanmıştır.